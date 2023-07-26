人民网北京7月26日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，今年6月，国家林草局规划院启动了东北监测区2023年森林督查国家级外业复核工作。本次国家级外业复核工作由森林处和综合处共同完成，先后完成了北京市、黑龙江省、吉林省等省（市）的26个县级单位的外业复核工作。

外业复核前，相关技术人员进行了集中培训。通过培训交流，技术人员熟悉了森林督查的工作背景和工作流程，掌握了森林督查工作的关键环节和软件使用方法，明确了工作纪律，为顺利开展国家级外业复核工作打下了扎实基础。

外业期间，各组技术人员坚持质量优先，坚守工作原则，严格按照森林督查工作方案、技术方案和复核办法等要求认真开展调查工作。日前，规划院顺利完成了东北监测区6省国家级外业复核工作，形成了县级检查报告和国家级复核数据库。

下一步，规划院将继续按照国家林草局相关要求对东北监测区森林督查工作进行全过程技术指导和国家级复核。

(责编：杨曦、吕骞)

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