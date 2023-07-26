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台风“杜苏芮”来袭 多部门启动应急响应

2023年07月26日17:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （欧阳易佳）“26日14时，台风‘杜苏芮’中心位于我国台湾省鹅銮鼻偏南方向290公里，将以每小时10到15公里的速度向西北方向移动。”国家气象中心首席预报员张玲在今日召开的台风“杜苏芮”通气会上表示，预计于28日早晨到上午，台风“杜苏芮”将在福建福清到广东惠来沿海登陆，最大可能登陆地段位于福建福清到闽粤交界。

台风“杜苏芮”自25日晚发展为超强台风后，持续逼近我国东南沿海，将带来严重风雨影响。26日，中国气象局启动台风二级应急响应，中央气象台升级发布今年首个台风红色预警。

多省份将不同程度受到台风影响

“受到台风‘杜苏芮’远距离影响，26到28日，西南地区东部、西北地区东部、华北和黄淮等地部分地区将先后出现中到大雨、局地有暴雨或者是大暴雨。”张玲在回答人民网记者提问时说。

张玲预计，台风“杜苏芮”登陆后，将继续向偏北方向移动，北上穿过华东东部地段，影响到华北南部、山东半岛、黄淮一带。

中国气象局公共气象服务中心首席专家王秀荣提醒，目前正处于暑期旅游高峰期，各地旅游人群较多，需尽快做好行程安排，密切关注天气预报预警信息，做好防御措施。

“台风来临前，海上作业人员应立即到避风场所避风，万一躲避不及或遇上台风时，应及时与岸上有关部门联系，争取救援。”王秀荣说，“沿海水产养殖户、农作物种植户等相关人员要及时采取防护措施，最大限度减少经济损失。”

多部门部署防范应对工作

26日至29日，台湾、广东、福建、江西、浙江、安徽、河南、山东等省份将不同程度受到台风“杜苏芮”影响，台湾岛南部、福建、广东东部、浙江东南部以及江西东部，易发山洪泥石流等地质灾害。福建南部、广东东部等地中小河流可能出现超警戒或超保证水位的气象风险，另外台湾岛南部、福建中南部和东部、广东东部以及东南部的部分地区还会有强风自然灾害。

25日11时，自然资源部启动地质灾害防御Ⅲ级响应。要求浙江、福建、江西和广东自然资源主管部门增强风险意识和忧患意识、强化底线思维和极限思维，密切关注台风路径和发展动向，高度重视本轮强降雨过程地质灾害防范应对，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、临灾避险、防御力量预置和值班值守、信息报送等工作。

25日21时，水利部针对第5号台风“杜苏芮”可能影响的浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东7省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。同时，向上述省份发出“一省一单”，逐省列出台风暴雨影响区内水库、在建水利工程和中小河流、山洪灾害风险区域清单，精准靶向预警，指导督促地方有针对性地做好各项防御工作。

据悉，水利部已派出4个工作组分赴福建、广东、浙江、江西等省协助做好台风暴雨洪水防御工作。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)
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