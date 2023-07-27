人民网记者 任妍 张丽玮

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，广大民营企业积极响应号召，成为高质量共建“一带一路”队伍中不可忽视的一股力量。日前，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”）国际贸易总经理吴杭丹在接受人民网记者采访时表示，“一带一路”倡议，为广大民营企业走出去搭建了广阔的舞台。

浙江大丰实业股份有限公司国际贸易总经理吴杭丹。皇甫万里摄

从俄罗斯、哈萨克斯坦，到印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、缅甸、越南、斯里兰卡，沿着“一带一路”，大丰实业的合作伙伴和客户越来越多。

吴杭丹表示，大丰实业积极响应“一带一路”倡议，以策划创意为引领，科技创新为核心，充分发挥技术、品牌、人才、管理等优势，面向“一带一路”沿线国家发展文体旅产业，推动文体旅产业标准、技术、管理和装备走出国门，实现了创新性发展、全球化布局，在“一带一路”沿线国家打响了中国文体旅产业国际品牌。

企业是“一带一路”建设的实践主体。作为文体产业整体集成方案解决商和国家文化出口重点企业，从“央视春晚”舞台到雅加达亚运会“杭州时间”智能舞屏，从G20杭州峰会到冬奥会开幕式大雪花系统，都有大丰力量。

记者了解到，大丰实业于90年代起开拓海外市场。近年来，大丰实业全球布局、深入耕耘，为众多“一带一路”沿线国家客户提供了文体旅产业整体集成解决方案。

大丰实业为索契天狼星剧院和音乐厅综合体提供整体解决方案。（受访者供图）

“索契音乐厅和剧院综合体、雅加达文化艺术中心、缅甸国家艺术剧院、越南F1、印尼MOTOGP、柬埔寨国家体育场等文体场馆的核心设备设施，都有我们的参与。”吴杭丹介绍，近年来，大丰实业更是加快全球布局，输出文化科技装备。在走出去的过程中，企业凭借着领先的技术创新和先进的实践落地经验，为客户提供了优质的产品和服务，培养了大批专业技术人才，也营造了良好的市场氛围。

“基于专业的制造实力，完善的供应链体系及企业转型升级提升服务品质，在‘一带一路’沿线国家，我们深刻感受到当地政府和企业对中资企业的信任。”吴杭丹表示，中国企业要敢于走出去，要尽快适应全球化竞争的新趋势新变化，加快和优化全球化产业布局，打造自己的核心竞争力，建立高科技发展的新赛道。

(责编：鲁婧、吕骞)

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