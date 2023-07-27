人民网北京7月27日电 （记者杨虞波罗）成都第31届世界大学生夏季运动会（以下简称“大运会”）开幕在即，气象保障服务各项筹备工作进入最后冲刺阶段。中国气象局党组书记、局长陈振林强调，当前正值“七下八上”防汛关键期，要做好汛期气象服务与推进大运会气象保障服务各项工作紧密结合起来，以高质量气象服务检验主题教育成效，高水平、高质量、高标准做好大运会气象保障服务。

做好重大活动气象保障服务需要国省统筹、集智聚力。从中国气象局相关业务单位到各地气象部门，专家、资源、技术向着成都汇集，真正做到举部门之力。

据介绍，国家气象中心组建大运会专家组，强化赛事期间场馆及成都区域的中长期、短期、短临预报会商和指导。国家卫星气象中心和大运会气象台联合开发风云地球大运会专版，形成包括云图、降水、对流等8类23种卫星产品。国家气象信息中心派出专家驰援现场，强化对实况业务和指挥平台、大数据云平台应用等方面的指导。气象探测中心业务骨干分赴大运会气象台和自贡机场，于7月24日完成大运会保障服务首次飞行观测。今年4月，大运会气象服务智能写稿系统在成都落地运行，中国气象局公共气象服务中心大运会智能写稿服务专班提前谋划，核查多源数据，检视排查系统运行稳定性，提升多个场馆气象专报制作能力。人工影响天气中心积极对接四川省及成都市人工影响天气业务部门，参与专题会商，加强相关工作的协调调度。

与此同时，北京市气象局依托北京冬奥会预报技术成果，派出专家进驻成都市气象局，并将北京城市气象研究院自主研制的睿图-微尺度气象预报系统引入应用。重庆市气象局派出预报员前往成都，参与大运会所有比赛场馆的天气监测预警，及东安湖主体育场的预报产品制作。贵州省气象局派出预报专家进驻大运会气象台，参与开幕式及有关赛事的气象预报服务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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