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人民银行：6月份债券市场共发行各类债券63377.8亿元

2023年07月27日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京7月27日电 （记者罗知之）人民银行今日公布2023年6月份金融市场运行情况，数据显示，6月份，债券市场共发行各类债券63377.8亿元。

债券市场发行情况

6月份，债券市场共发行各类债券63377.8亿元。国债发行8299.4亿元，地方政府债券发行8302.3亿元，金融债券发行8108.2亿元，公司信用类债券发行13417.1亿元，信贷资产支持证券发行267.7亿元，同业存单发行24746.1亿元。

截至6月末，债券市场托管余额为150.3万亿元。其中,银行间市场托管余额130.2万亿元，交易所市场托管余额20.1万亿元。分券种来看，国债托管余额26.1万亿元，地方政府债券托管余额37.5万亿元，金融债券托管余额36.4万亿元，公司信用类债券托管余额32.2万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.3万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额442亿元。

债券市场运行情况

6月份，银行间债券市场现券成交27万亿元，日均成交12876.1亿元，同比增加20%，环比增加3.3%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的45.8%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的47.7%，单笔平均成交量4765.1万元。交易所债券市场现券成交3.9万亿元，日均成交1973.3亿元。商业银行柜台市场债券成交7.6万笔，成交金额182.7亿元。

债券市场对外开放情况

截至2023年6月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.33万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.28万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.1万亿元、占比65.5%，政策性金融债0.7万亿元、占比22.1%。

货币市场运行情况

6月份，银行间货币市场成交共计169.5万亿元，同比增加21.2%，环比减少0.7%。其中，质押式回购成交155.1万亿元，同比增加23.6%，环比基本持平；买断式回购成交5290.8亿元，同比减少2.5%，环比增加3%；同业拆借成交13.9万亿元，同比增加0.1%，环比减少8.4%。交易所标准券回购成交38.5万亿元，同比增加11.3%，环比增加1.6%。

6月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.67%，环比上升13个基点；同业拆借月加权平均利率为1.57%，环比上升7个基点。

票据市场运行情况

6月份，商业汇票承兑发生额2.4万亿元，贴现发生额1.8万亿元。截至6月末，商业汇票承兑余额17.7万亿元，贴现余额12.1万亿元。

6月份，签发票据的中小微企业9.6万家，占全部签票企业的91.9%，中小微企业签票发生额1.5万亿元，占全部签票发生额的63.9%。贴现的中小微企业9.1万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.3万亿元，占全部贴现发生额69.6%。

股票市场运行情况

6月末，上证指数收于3202.1点，环比下降2.5点，降幅为0.1%；深证成指收于11026.6点，环比上涨232.7点，涨幅为2.2%。6月份，沪市日均交易量为3916.7亿元，环比减少5.1%；深市日均交易量为5697.7亿元，环比增加10.5%。

银行间债券市场持有人结构情况

截至6月末，银行间债券市场的法人机构成员共4008家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人共计2189家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.8%，主要集中在公募基金、国有大型商业银行（自营）、股份制商业银行（资管）等；前200名投资者持债占比81.5%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为71、1、12、11家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为90%。

6月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.5%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和股份制商业银行（自营），前200名投资者交易占比90.5%。

(责编：罗知之、吕骞)
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