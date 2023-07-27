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看村BA、买好货……青年力量助粤黔协作绘就乡村振兴路

人民网记者 许维娜
2023年07月27日17:42 | 来源：人民网
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“乡村篮球赛，氛围感拉满！”刚刚过去的这个周六，贵州省台江县台盘乡的“村BA”篮球赛现场热闹非凡，欢呼声和吆喝声响彻夜空。接着，现场“蹦苗迪”等一系列精彩节目也轮番上演，让村民们大饱眼福、直呼过瘾。

如今，这个由乡村篮球赛发展而来的全国赛事，不仅吸引了不少村民、游客到现场助威，更是吸引了国内外不少篮球从业者来到这里，感受纯粹的篮球魅力。

23日晚，全国青联常委、广东省青联副主席、国内知名篮球教练杜锋来到了台盘村“村BA”现场，与村民“蹦苗迪”，感受体育与民俗相融的乐趣；为赛事开球，为现场气氛增添“助燃剂”。看着“村BA”，他直呼“现场气氛太棒了，比赛节奏拉满！”

“太激动了，我喊得嗓子都疼了！现场太热血了！”一村民激动地告诉记者。据了解，台盘村位于黔东南大山深处，是一个人口不到1200人的苗族村寨。其举办篮球赛的历史悠久，最早可以追溯到1940年左右。

精彩的比赛对决、火热的现场氛围、特色的乡土文化……“村BA”不仅使热爱运动、喜爱篮球的村民们有了一个准专业化的舞台，也俨然成为了当地凝聚人心、助推乡村振兴的新平台。

“受益于东西部协作，我们县大为改观，乡乡通油路村村通公路，村容村貌越来越好，村民就近就业，经济水平提高了，幸福感也提升了。”台江县台盘乡龙潭村支部副书记杨雄向记者感叹道。

依托东西部协作消费帮扶政策。当晚，消费帮扶联盟广东馆将直播间搬到了“村BA”现场。全国青联常委、国强公益基金会理事长陈翀与杜锋还化身为助农主播，亮相“看村BA 买好黔货”公益直播间，共同为贵州鲟鱼产品、杨梅汁等贵州好物代言。

眼下，东西部协作的崭新篇章正在恢弘铺就，这份山海情深正不断续写新篇章。其中，不少企业也主动参与、积极探索乡村振兴战略发展新路径。

7月22日至24日，由共青团广东省委员会、广东省乡村振兴局、广东省青年联合会和粤黔协作工作队等单位指导开展，国强公益基金会主办的“粤黔协作广东青年企业家贵州行”活动在贵州启动。来自广东的27名青年企业家应邀走进贵阳市和黔东南州，考察贵阳市和黔东南州的重点产业，参加贵州省和黔东南州的招商引资推介会，共同助力粤黔协作高质量推进。

活动期间，青年企业家们到方召镇中心小学，在杜锋篮球场参与公益活动。据方召镇中心小学校长张吉介绍，杜锋篮球场是广东青联“锋基金”和国强公益基金会共同捐建的公益项目，已助力广东、云南、新疆等地区完成60个“杜锋篮球场”建设并全部投入使用，受益超45万人。

“居然真的见到了杜锋教练，今天真是太兴奋了，我的梦想就是成为一名出色的篮球运动员，有了这个新球场后，我一定会更加刻苦练习！”来自方召镇中心小学的蔡驰赢同学高兴地说道。

“曾经的篮球场地面是那种坑坑洼洼的水泥地，由于使用年限较长，已经出现了裂缝、积水等现象，不仅影响了孩子们的体育运动，更存在一些安全隐患，经常会有打篮球的孩子不小心摔倒在地，影响师生体育教学和运动锻炼正常开展，还制约着校园环境面貌的整体提升。”张吉表示，学校共有2支篮球队，孩子们都非常热爱打篮球，爱心捐赠的篮球场解了燃眉之急。

“球场建成后，孩子们的活动空间变大，也变得更愿意出来活动了，无论是课间还是放学后，球场上总能看到孩子的身影。”张吉告诉记者，明亮的球场已成为学校一道亮丽的风景，改善了校容校貌，使孩子的体育生活有更多选择和更专业的指导。

从更广阔的视角来看，乡村教育的振兴，需要付出，更需要大时代的参与。与此同时，做好发展特色产业、特色经济这篇大文章，就能催生新动力、实现新跨越，把乡村振兴“一盘棋”下活。

如何让村集体富起来，“一条鱼”让当地“鲟”到致富新路。在台江县鲟鳇鱼三产融合示范园，记者现场看到，102个直径为10米、20米和36米的圆形鱼池整齐排开，工作人员正在细心地观察它们的成长情况。

“鲟鱼是冷水鱼，对水质要求高。台江水质好，气温不高，适合养殖鲟鱼。立足台江县现有资源，帮扶企业指导我们构建了鲟鱼完整产业链条，发展以鲟鱼养殖为基础，构建生产、加工、观光、科普、营销五位一体产业格局，实现联农带农、壮大村集体经济。”杨雄表示。

“国强公益基金会的帮扶团队请来专家给我们培训，带我们去云南养殖基地参观学习鲟鱼养殖、品尝鱼子酱，还带我们详细了解鲟鱼三产融合示范园的规划发展模式，实地调研黔与千鲟餐厅，了解鲟鱼预制菜产品。”杨雄认为，鲟鱼产业园的建设不仅给村里人带来了就近的工作机会，还带动了当地的产业发展，也为维持生物多样性做出了积极贡献。

另有专家表示，此举能让更多农户分享到鲟鱼产业发展红利，进一步促进增强台江县经济发展和脱贫群众内生发展动力，实现示范带动东西部产业协作健康、有序、有效推进。

(责编：罗知之、吕骞)
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