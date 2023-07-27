新华社香港7月27日电（记者梁文佳）香港金融管理局（金管局）27日宣布，财政部将通过金管局的债务工具中央结算系统发行人民币国债，发行规模合共120亿元人民币，分3个年期。

财政部的人民币国债招标公告显示，新发的五年期人民币国债总值为30亿元人民币，于2028年的最后一个利息支付日到期，利率为新发国债投标确定的单一年息发行利率，每半年派息一次。总值人民币60亿元的增发2025国债和总值人民币30亿元的增发2026国债年利率分别为2.2厘和2.3厘，分别于2025年和2026年的最后一个利息支付日到期。

这批国债将于8月2日进行投标，并于8月4日交收。

(责编：胡永秋、白宇)

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