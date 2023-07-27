人民网北京7月27日电 （黄盛）“金融管理部门聚焦国家重大科技创新领域、科技型中小企业、科技成果转化和产业化等重点方面，通过深化金融供给侧结构性改革，健全与各类科技型企业融资需求更相适应、业务更可持续的金融服务体系，推动金融资源更多投向实体经济和创新领域，助力科技强国建设和实现高水平科技自立自强。”中国人民银行副行长张青松在27日国新办举办的“金融支持科技创新 做强做优实体经济”国务院政策例行吹风会上如是说。

据介绍，近年来，我国金融管理部门多措并举、综合施策，推动金融支持科技创新的强度和水平持续提升，科技型企业贷款持续保持较快增长速度，科创金融制度和市场体系持续健全，资本市场服务科技型企业的功能明显增强，科技型企业跨境融资便利进一步深化，科创金融改革试验区稳步推进。

增速快：科技型企业贷款持续保持较高增长速度

中国人民银行数据显示，截至2023年6月末，高技术制造业中长期贷款余额2.5万亿元，同比增长41.5%，连续3年保持30%以上的较高增速；科技型中小企业贷款余额2.36万亿元，同比增长25.1%，连续3年保持25%以上的较高增速；全国“专精特新”企业贷款余额为2.72万亿元，同比增长20.4%，连续3年保持20%以上的增速。

对此，张青松表示，我国是银行信贷为主体的金融供给模式，银行是提供科技资金的主力军。人民银行要运用总量和结构性货币政策工具，为金融机构支持科技创新提供良好的货币环境。银行业金融机构必须从其管理机制、风险评估、产品服务等方面提升自己的专业服务能力，把科技创新作为信贷支持的重点。金融管理部门将引导银行业金融机构设立服务科技创新的专营组织架构、专门风控制度、专业产品体系、专项考核机制，推动信贷资源向科创领域倾斜。

体系全：科创金融制度和市场体系持续健全

目前，金融管理部门加强顶层设计，不断完善金融支持科技创新的政策框架，优化市场机制、丰富金融支持工具，初步建成了包括银行信贷、债券市场、股票市场、创业投资、保险和融资担保等在内，全方位、多层次的科创金融服务体系。

对此，科技部副部长吴朝晖在此次吹风会上表示，要进一步推动建立完善多层次科技金融服务体系。科技部针对目前科技金融支持政策性工具和产品不够丰富的问题，将做好以下三个方面的支持工作：配合支持有关部门进一步完善服务于科技型企业特别是中小企业融资担保业务模式；积极支持保险机构为科技研发、成果转化等环节开发保险产品；继续支持地方稳妥有序地推动科技金融相关的改革，探索可复制可推广的经验。

张青松也表示，在完善构建科技金融服务体系的过程中，要不断优化金融支持科技创新的配套政策。鼓励科创型企业充分利用国际资本市场，加强银政企对接和科技共同信息的分享，完善知识产权质押融资等配套政策。

促融资：科技型企业融资的便利性持续提高

近年来，我国金融管理部门推出科创票据、科创公司债等债券产品，拓宽科技型企业直接融资渠道。设立科创板、北交所，深化新三板改革。引导创业投资和私募股权投资基金持续健康发展。截至2023年6月末，科创票据、科创公司债余额约4500亿元，超过1000家“专精特新”中小企业在A股上市，创业投资和私募股权投资基金管理规模近14万亿元。

吴朝晖表示，要科技部与金融机构共享40万家高新技术企业、50万家科技型中小企业信息，在高新区实施“企业创新积分制”，仅2022年积分企业获得银行授信1178.6亿元，加强了科技数据共享利用和信贷模型建设。

针对科技创新和产业创新的对接、提高科技成果和产业化水平，吴朝晖提到，科技部主动加强与金融管理部门的合作，科技金融政策体系持续完善。与人民银行研究加大力度支持科技型企业融资的若干举措；与国家金融监管总局推动科技信贷服务水平不断提升；配合证监会创设科创板、建立北交所，科技型企业上市融资渠道更加通畅。

虽然科技金融领域快速发展，但是科技型企业金融服务需要仍然比较多，构建适应科技型企业特点的金融服务体系仍是当下的重点工作。在张青松看来，要不断提升多层次资本市场直接融资功能。在债券市场上，推动科创型企业债券发行规模，在股票市场上，鼓励更多的科创型企业发行上市。

张青松认为，要畅通创投机构“募投管退”全链条，也就是资金募集、资金投资、资金管理以及资金退出，加强对种子期、初创期科创型企业的金融供给。鼓励更多的科创型企业进行再融资和并购融资，银行为并购融资活动提供更多的信贷支持。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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