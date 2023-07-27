人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）记者今日从国家金融监督管理总局举行的新闻发布会上获悉，2023年上半年，人民币贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。其中，制造业贷款新增3.5万亿元，同比多增1861亿元；普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元，同比多增1.1万亿元。6月末，保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。

国家金融监督管理总局新闻发布会现场。人民网记者杜燕飞摄

“2023年上半年，国家金融监督管理总局加快服务构建新发展格局，支持推动高质量发展，推动经济运行整体回升向好，守住不发生系统性金融风险底线。”国家金融监督管理总局相关部门负责人表示。

银行保险主要业务保持稳步增长。该负责人介绍，上半年末，银行业金融机构资产总额406.2万亿元，同比增长10.5%。保险公司总资产29.2万亿元，同比增长9.6%。保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。上半年，人民币贷款新增15.7万亿元，同比多增2.02万亿元。银行保险新增债券投资6.4万亿元。保险公司原保险保费收入3.2万亿元，同比增长12.5%，提供风险保障金额6930万亿元，赔款与给付支出9151亿元，同比增长17.8%。

“持续加大重点领域和薄弱环节支持力度。”该负责人表示，一是投放力度加大。上半年，制造业贷款新增3.5万亿元，同比多增1861亿元。普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元，同比多增1.1万亿元。民营企业贷款新增5.5万亿元，同比多增9016亿元。二是服务方式优化。上半年末，企业类中长期贷款同比增长17.9%，企业类信用贷款同比增长23.4%，循环贷款余额同比增长27.3%，均高于各项贷款平均增速。普惠型小微企业贷款平均利率同比下降0.49个百分点，民营企业贷款平均利率同比下降0.25个百分点。

“在这其中，银行保险业把支持恢复和扩大消费放在优先位置。”该负责人说，金融监督管理总局引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓励新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力提倡绿色低碳消费，增强居民的消费信心。6月末，信用卡、汽车和其他综合消费贷款比年初增加7100多亿元。

在积极支持科技创新和绿色发展方面，据该负责人介绍，银行保险业持续续加大对新能源、人工智能、生物制造等先进制造业和战略性新兴产业的资金支持，加大对高水平科技自立自强的支持力度。上半年末，高技术制造业贷款余额同比增长26%。推动数字经济发展，数字经济核心产业贷款同比增长23.8%。积极支持推动经济社会发展绿色化、低碳化，上半年末，银行业金融机构绿色融资余额同比增长33.9%。

值得一提的是，上半年，银行保险业支持改善民生力度不断加大。据该负责人介绍，个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求。住房租赁贷款同比增长90.2%。保障性安居工程贷款持续增长。积极支持就业创业，创业担保贷款同比增长14.9%。引导信贷资金持续投入教育、医疗等社会领域，教育行业贷款同比增长17.4%，助学贷款同比增长21.8%，卫生和社会工作贷款同比增长14.3%。支持补齐第三支柱养老短板。上半年末，养老理财产品同比增长75.1%，个人养老金理财快速增长，特定养老储蓄存款达到377亿元。

此外，金融机构主要风险监管指标处于合理区间。初步统计，上半年末银行业金融机构不良贷款余额4万亿元，较年初增加2021亿元。不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为84.8%，保持较低水平。银行保险机构流动性总体保持平稳。商业银行流动性覆盖率150.9%。保险公司经营活动现金流同比增长。

风险抵御能力整体充足。初步统计，上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点。商业银行贷款损失准备余额增加4561亿元。拨备覆盖率为206.1%，持续保持较高水平。商业银行资本充足率为14.66%。目前，保险业综合偿付能力充足率190.3%，保持在合理区间。

“下阶段，国家金融监督管理总局将着力抓好重点任务落实，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫，推动银行业保险业工作再上新台阶。”该负责人表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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