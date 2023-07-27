人民网北京7月27日电 （记者栗翘楚）7月26日，由中国核学会、中国核电主办，福清核电承办的为期四天的第十一届“魅力之光”杯全国核科普夏令营暨第三届全国核科普讲解大赛总决赛在福建福清闭幕。

第十一届“魅力之光”核科普活动现场。受访者供图

中国科协原党组成员、书记处书记、中国科技发展基金会副理事长宋军表示，崇尚科学是时代的潮流，科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵财富。希望科学场馆发挥更大作用，引导广大科技工作者和青少年不断从优秀科学家身上汲取精神营养，在全社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围。

生态环境部华东核与辐射安全监督站分党组成员、副主任、一级巡视员韩文平表示，美丽中国建设需要守牢安全底线，核能发展需要沟通先行。作为从业者要增强责任感、使命感，运用多种手段向公众普及核能科普知识，提高公众对核能安全的认知和信心。

国家能源局核电司副司长赵学顺表示，核科普工作是实现核能事业高质量发展的基础性系统工程，希望多方合作，共同营造良好核能发展氛围，为生态目标的实现做出更多更大的贡献。

国家原子能机构核应急安全司副司长黄敏，“魅力之光”核科普活动已持续举办11年，未来要着力加强谋划、把握规律、关注青年，吸引更多年轻朋友学习核知识、掌握核科学、探索核奥秘，传承核工业优良文化。

中核集团党群工作部副主任任小博表示，未来，中核集团将持续积极履行社会责任，加强核科普和公众宣传，吸引广大公众探索核工业的神秘、感受核工业的神圣、理解核工业的神奇，努力为核事业发展创造良好舆论氛围和社会环境。

(责编：罗知之、吕骞)

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