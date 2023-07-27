人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）“国家金融监督管理总局把实体经济作为金融立业之本，持续引导银行保险机构加大支持力度、优化金融服务，尤其是切实服务扩大内需，推动经济持续回升向好。”国家金融监督管理总局有关部门负责人今日在新闻发布会上表示，2023年上半年，人民币贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。6月末，保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。

国家金融监督管理总局召开银行业保险业上半年数据发布会。人民网记者杜燕飞摄

把支持恢复和扩大消费放在优先位置

消费是最终需求，是经济增长的持久动力。该负责人表示，国家金融监督管理总局把支持恢复和扩大消费放在优先位置，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓励新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。6月末，信用卡、汽车和其他综合消费贷款比年初增加710多亿元。

同时，切实做好对重点领域投资的融资保障。“我们引导银行保险机构持续推进重点领域补短板，加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持，将金融资源重点投向能源、交通、水利、物流、生态环保等基础设施，进一步推动金融服务制造业高质量发展。”该负责人表示，2023年上半年，基础设施建设贷款余额同比多增1.05万亿元，制造业贷款余额同比多增1800多亿元。

此外，强化对创新驱动和区域协调的金融支持。国家金融监督管理总局引导银行保险机构加强对新型城镇化和农村现代化的信贷支持和保险保障，持续加大全面推进乡村振兴重点领域金融资源投入，区域重大战略和区域协调发展战略贷款余额不断增加。更好服务科技创新，更好支持“专精特新”企业、战略性新兴产业，促进传统产业转型升级和强化产业链水平，促进中小企业尤其是制造业中小企业数字化赋能。

在激发市场主体活力方面，该负责人表示，聚焦住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、外贸等领域，特别是经营前景良好、受疫情影响经营尚未完全恢复的小微企业和个体工商户，国家金融监督管理总局引导银行保险机构加大市场主体走访和服务对接力度，推动完善配套体制机制，促进纾困解难、扩大内需和稳定就业。6月末，民营企业贷款余额同比增长13.1%。

“下一步，国家金融监督管理总局将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。”该负责人说。

持续提升服务实体经济质效

“2023年以来，国家金融监督管理总局督导银行机构合理把握信贷投放节奏，进一步精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节。”该负责人表示，上半年信贷投放增长较快，人民币贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，服务实体经济质效持续提升。

据该负责人介绍，贷款投放结构进一步优化。数据显示，上半年，基础设施建设、制造业贷款分别新增3.7万亿元、3.5万亿元，同比分别多增1万亿元、1861亿元。中长期贷款占上半年新增贷款七成。信用贷款同比增速为23.4%，保持较快增长。

对重点领域和薄弱环节支持力度持续加大。数据显示，高技术制造业贷款同比增长26%。民营企业贷款同比多增9016亿元。普惠型小微企业贷款同比增长25.7%。教育行业、卫生和社会工作贷款同比分别增长17.4%、14.3%。数字经济核心产业贷款同比增长23.8%。

企业贷款成本进一步下降。加大对民营企业、小微企业的支持力度，降低企业综合融资成本。上半年，新发放普惠型小微企业贷款平均利率较去年平均水平下降0.39个百分点。新发放民营企业贷款平均利率较去年平均水平下降0.15个百分点。新发放制造业贷款平均利率持续保持低位。

贷款覆盖面持续扩大。上半年末，普惠型小微企业贷款客户数同比增长11.8%，民营企业贷款客户数同比增长1.5%，企业申贷获得率不断提高，融资获得感不断增强，对“信贷空白”小微群体服务力度加大。

“下一步，国家金融监督管理总局将继续努力，引导金融机构在信贷投放总量、节奏、价格、覆盖面等方面进一步把握好力度，助力实体经济运行持续恢复好转。”该负责人表示。

推动普惠金融发展取得明显成效

“2023年上半年，国家金融监督管理总局引导银行保险机构加大金融支持力度，不断提升小微企业、‘三农’、低收入群体等重点领域服务效能，推进普惠金融发展取得明显成效。”该负责人表示。

在提升小微金融服务水平方面，该负责人介绍，一是信贷供给持续增加。截至2023年6月末，全国普惠型小微企业贷款余额27.37万亿元，有贷款余额客户数4115.12万户，两项指标过去五年平均增速已超25%。二是产品服务不断优化。针对小微企业缺乏抵押担保、贷款期限与生产经营周期不匹配等问题，鼓励银行开发信用贷、续贷、中长期贷款产品。截至2023年6月末，小微企业信用贷、续贷、中长期贷款同比分别增长37.93%、30.64%、24.45%。三是保险保障作用逐步发挥。2023年1至6月，出口信保公司支持小微外贸企业出口857亿美元，同比增长41.6%。

在助力农业强国建设方面，该负责人表示，截至2023年6月末，全国涉农贷款余额54.64万亿元，同比增长16%；普惠型涉农贷款余额12万亿元，同比增长21.03%，超过各项贷款平均增速10.3个百分点。截至2023年6月末，全国粮食重点领域贷款余额3.59万亿元，较年初增长17.78%，农业科技和农田基本建设贷款同比增速分别达到36.6%和35.6%。积极支持乡村产业振兴和乡村建设，持续提升县域金融服务水平；我国农业保险承保农产品品种超过270种，覆盖了农林牧渔各个农业生产领域，逐步由保成本向保收入转型，由保生产环节向保全产业链条扩展。2023年1至6月，全国农业保险累计提供风险保障3.15万亿元，同比增长14.79%。

“聚售产业振兴，鼓励引导金融机构加大信贷投放，大力发展特色农产品保险。截至2023年6月末，脱贫地区各项贷款余额11.8万亿元。2023年1至6月，脱贫地区农业保险保额8969亿元，覆盖农户3541万户次。”该负责人介绍，发放财政贴息的小额信用贷款，支持脱贫群众发展生产增收致富。截至2023年6月末，脱贫人口小额信贷贷款余额1880亿元，支持脱贫户和防止返贫监测对象438万户。与有关部门共同做好国家助学贷款免息及延期偿还工作。截至2023年6月末，国家助学贷款余额约1700亿元，支持家庭经济困难高校学生900余万人。

(责编：罗知之、吕骞)

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