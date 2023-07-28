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台风“杜苏芮”登陆福建晋江沿海  中国气象局：需做好灾害防御和应对

2023年07月28日10:00 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者王连香）今日9时55分前后，今年第5号台风“杜苏芮”登陆福建省晋江市沿海，登陆时中心附近最大风力15级（50米/秒，强台风级），中心最低气压为945百帕。台风登陆后，还将深入内陆继续北上，带来强降水。中国气象局提醒，请各地关注最新预报，做好灾害防御和应对，公众需做好防台风和防汛措施，静待台风影响结束。

7月26日以来，受台风“杜苏芮”影响，台湾东部和南部、福建东北部、浙江东南部等地部分地区累计降雨量有100-250毫米，台湾岛东部和南部、浙江温州和丽水等地300-700毫米，台湾屏东局地超过1400毫米；福建东部沿海、浙江东部沿海、台湾岛沿海出现8-10级阵风，局地11-13级。

在降水方面，今天，江苏南部、安徽南部、浙江、福建、江西东部、台湾岛西南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，浙江北部和东部、福建东部等地的部分地区有大暴雨，局地特大暴雨（250-280毫米）。

气象专家建议，受台风影响地区需强化风险隐患排查和灾害防御，及时转移危险地区群众，加强交通、旅游和城市运行等的安全管理。我国东南海域航行船只需及时回港避风或避开影响区域，海上作业人员应提前撤离。

在城市内，塔吊应停止作业并降低高度；广告牌等应妥善加固。车辆应停到高处，以免台风降雨导致积涝。居民可准备一些饮用水和充电宝，以防短暂停水停电。

同时，“杜苏芮”可能导致早稻收晒和晚稻播栽受阻、作物倒伏、农田渍涝以及经济林果、农渔业受损，建议提前做好防护。由于其影响会深入内陆，黄淮、华北、西南地区东部、西北地区东部要注意防范局地强降雨可能引发的次生灾害。

(责编：王连香、吕骞)
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