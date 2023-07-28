人民网记者 夏晓伦

27日，国际数据公司（IDC）发布报告显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅较一季度明显收窄。

具体来看，2023年第二季度，OPPO以17.7%的市场份额排名第一。vivo则以17.2%的市场份额排名第二，荣耀和苹果分别位列第三、第四，市场份额分别为16.4%、15.3%。而小米和华为则并列第五，市场份额分别为13.1%和13%。

IDC分析称，双旗舰Find X6系列和Find N2&Flip系列帮助OPPO在600美元以上高端市场份额进入前三位。Find N2 Flip表现亮眼，成为上半年折叠屏单品第一。同时在400-600美元市场，依靠Reno系列的表现，OPPO市场份额优势明显。子品牌一加继续维持高达三位数的同比增幅，市场份额不断提升，帮助整体市场份额稳步增长。

IDC同时也指出，整个“618”年中大促期间，在厂商与电商平台双重优惠补贴，且力度较大的情况下，智能手机销售同比下降幅度仍超过5%，这表明消费者需求依旧低迷。

值得注意的是，以折叠屏为代表的高端市场保持了稳定增长。数据显示，第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%，相比2022年同期逆势增长3.1个百分点。

近年来，随着国产品牌坚持高端化路线，主流厂商先后推出 “直板+折叠”双旗舰布局：“直板”旗舰产品硬件配置拉满，“折叠屏 ”通过外观形态的改变打造差异化体验来吸引消费者注意，高端机型数持续增长，高端手机市场成为各家必争之地。

据不完全统计，仅在2022年，中国市场上市的折叠屏机型数量就达到了15款，涵盖了从内折叠到外折叠，从左右折叠和上下折叠的不同类型。以OPPO Find N2&Flip系列为例，数据显示，2023年第一季度，OPPO折叠屏销量同比增长超过300%。

IDC中国高级分析师郭天翔指出，当前，消费者需求仍呈现比较疲软的状态，在各家产品同质化的情况下，外观的差异化、价格的优惠力度、拍照和视频效果将会成为消费者选购的首要考虑因素。

有关业内人士分析认为，要在激烈地市场竞争中赢得口碑和份额，手机厂商要坚持技术创新，持续积累技术资产，不断强化产品核心竞争力，为广大用户带来了更好的产品和服务。

据了解，当前OPPO已在40多个国家及区域布局专利，截至今年7 月，其全球专利申请量超过91000 件，全球授权数量超过47000 件。同时，OPPO 2023“微笑提案”也将围绕“科技为人”和“绿色未来”两大课题，面向全球科技工作者、创业者和社会科研力量，征集并赋能创新技术解决方案。

有机构预计，虽然行业发展充满了不确定性，但基于手机市场整体创新力度和综合性价比的提升，下半年智能手机市场或将迎来明显恢复的态势。

(责编：鲁婧、吕骞)

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