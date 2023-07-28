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探访中国在希腊首个风电项目：绿电吹来好生活

人民网记者郭冠华、章斐然
2023年07月28日10:36 | 来源：人民网
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近日，人民网“一带一路”全媒体报道组来到位于希腊与保加利亚交界处，探访位于这里的色雷斯风电项目。

(责编：鲁婧、吕骞)
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