人民网北京7月28日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局获悉，今年上半年，税务总局结合深入开展主题教育，已先后分四批推出了“便民办税春风行动”措施，为解决纳税人缴费人急难愁盼问题提供了有力支持。

据介绍，为进一步改进提升办税缴费服务，税务部门重点围绕支持中小微企业和个体工商户发展，新出台和优化一批办税缴费服务举措，作为今年“便民办税春风行动”的第五批措施，积极助力民营经济发展壮大。这些措施主要包括：

一是进一步强化政策落实。持续推进不折不扣执行好面向中小微企业和个体工商户等经营主体的税费支持政策，确保政策红利直达快享。如，全面梳理涉企税费优惠政策，编制完善小微企业和个体工商户税费优惠政策清单，帮助纳税人缴费人便利掌握、精准适用税费优惠政策。又如，健全税费优惠政策“免申即享”机制，对小规模纳税人减免增值税、小型微利企业和个体工商户所得税优惠等，加大自主申报、自行享受的落实力度并不断拓展范围。

二是进一步便利税费办理。持续推进精简资料、优化流程，减轻办税缴费负担。如，对“企业财务会计制度”等11项证明材料采用调阅复用措施，减少资料重复报送。又如，持续优化增值税、企业所得税、个人所得税等税种的申报预填服务，并在具备数据条件地区创新环境保护税纳税申报方式，探索智能预填办税业务，缩短填报时间。

三是进一步改进诉求响应。持续推进完善税费服务诉求解决机制，更好维护民营企业合法权益。如，常态化开展以民营企业为主体的中小微企业走访座谈，系统梳理反映强烈的问题，积极研究务实管用的解决措施，及时响应纳税人合理诉求。又如，进一步加强与工商联等部门联动，积极面向民营企业开展多领域多层次、线上线下相结合的税费专业培训辅导，探索对不同类型民营企业提供个性化服务，对处于转型升级阶段的民营企业加强合规建设引导。

四是进一步深化跨境服务。持续推进国际税收合作，更好服务高质量“引进来”和高水平“走出去”。如，完善12366跨境服务咨询专线功能，加强跨境经营高频疑难涉税问题的收集整理，拓宽民营企业解疑释惑渠道。又如，结合民营企业境外投资特点，在税务总局官网推出“海外税收案例库”，帮助民营企业在“走出去”过程中防范税务风险，提高税法遵从能力。

五是进一步优化执法方式。持续推进依法依规征税收费，加强税务执法区域协同，着力提升税务执法精确度。如，畅通12366纳税缴费服务热线等投诉举报渠道，对征收“过头税费”行为发现一起严肃查处一起。又如，完善欠税管理方式，对符合条件、确有困难的民营企业发生欠税，税务机关辅导其制定清欠计划，对按计划缴纳税款的，暂不采取强制执行措施。

(责编：鲁婧、吕骞)

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