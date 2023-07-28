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2023年全国油茶生产任务已完成65%以上

2023年07月28日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据国家林业和草原局林业和草原改革发展司调度，今年上半年，全国已完成油茶新增种植面积350.82万亩、低产林改造330.04万亩，占2023年油茶生产计划任务的65.37%；另外还完成去年因旱灾受损油茶的补植补造81.07万亩。

据介绍，今年是实施《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》的开局之年，下达2023年油茶生产任务1041.62万亩，是2022年油茶生产任务的1.74倍。生产时间紧、任务重、要求高、难度大，尤其是受去年旱灾影响，不少产区油茶受损严重，加之今年春季又遇持续干旱，油茶生产面临空前压力。为确保生产任务全面完成，国家林草局将油茶产业发展列为2023年全局重点工作，专班推进，印发《2023年油茶产业发展工作专班重点任务及分工安排》《油茶生产定点联系工作方案》，着力解决影响油茶生产的关键问题；油茶生产任务分解到县，压实地方政府主体责任；完善政策措施，加大油茶产业发展支持力度。

在用地保障方面，国家林草局结合主题教育活动，加大力度推动保障油茶生产用地政策落地。今年4月，自然资源部、国家林草局联合印发《关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》，明确将油茶等木本油料经济林的地类由园地变更为林地，进一步顺畅油茶生产用地途径。

在资金投入方面，财政部办公厅、国家林草局办公室联合印发《关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知》，将林业改革发展资金油茶发展补助范围由8个省（区、市）扩大到14个省（区、市），聚焦支持200个油茶生产重点县，并择优筛选项目实施油茶产业发展示范奖补，打造油茶产业发展的示范样板和高地；引导“双重”工程项目向重点油茶产区倾斜，加大资金支持力度。加强与国开行、农发行、农业银行等金融机构的沟通协调，积极争取政策性、开发性贷款支持，拓宽油茶产业融资渠道。

在良种苗木保障方面，加强油茶良种苗木生产调度，印发《关于切实做好油茶苗木保障工作的通知》，部署各地提前加大油茶良种苗木繁育力度，为明年油茶生产做好准备；组织对贵州、江西、湖北、广东、广西油茶造林苗木抽检58批次，质量合格率达到100%。

今年上半年，国家林草局加强油茶生产专题培训，重点围绕落实加快油茶产业发展三年行动方案，进一步统一思想认识，强化政策把握，提高政治站位，明确技术标准，落实精细管理；修订发布了《油茶》林业行业技术标准；稳步推进油茶采收机械研发、油茶等木本油料轻简栽培和高效采收装备项目，目前已取得阶段性成果；开展2023年林产品质量监测工作，下达2023年油茶籽监测任务300批次，继续指导湖南、江西、广西等省级林草主管部门开展茶油质量安全等级监测；加强调研指导，启动油茶产业高质量发展政策研究；加大油茶产业发展经验与典型的宣传报道力度；中国气象局、国家林草局指导协调发布首个油茶气象服务专报，强化油茶气象保障服务。

下半年，油茶生产任务仍然十分艰巨，国家林草局将按照工作部署，继续推进三年行动方案落实，推动政策效果不断显现，组织开展雨季油茶生产和秋冬油茶生产攻坚战，确保全面完成2023年油茶生产任务目标。

(责编：杨曦、吕骞)
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