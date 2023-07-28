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人民银行：二季度末中长期贷款增速提升较多 房地产贷款增速回落

2023年07月28日16:17 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行统计，2023年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额230.58万亿元，同比增长11.3%；上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.06万亿元。

企事业单位贷款稳步增长，中长期贷款增速提升较多

2023年二季度末，本外币企事业单位贷款余额152.21万亿元，同比增长13.5%，增速比上年末低0.1个百分点；上半年增加12.86万亿元，同比多增1.3万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额52.8万亿元，同比增长6.8%，增速比上年末低6.2个百分点；上半年增加3.01万亿元，同比少增2.24万亿元。中长期贷款余额95.96万亿元，同比增长17.9%，增速比上年末高3.4个百分点；上半年增加9.68万亿元，同比多增3.45万亿元。

分用途看，固定资产贷款余额63.7万亿元，同比增长14.2%，增速比上年末高2.8个百分点；经营性贷款余额62.87万亿元，同比增长15%，增速比上年末高2.3个百分点。

工业、服务业和基础设施业中长期贷款增速持续提升

2023年二季度末，本外币工业中长期贷款余额20.2万亿元，同比增长32.4%，增速比各项贷款高21.8个百分点，比上年末高5.9个百分点；上半年增加3.19万亿元，同比多增1.39万亿元。其中，重工业中长期贷款余额17.24万亿元，同比增长32.2%，增速比上年末高6.7个百分点；轻工业中长期贷款余额2.96万亿元，同比增长33.6%，增速比上年末高1.1个百分点。

2023年二季度末，本外币服务业中长期贷款余额60.75万亿元，同比增长14%，增速比上年末高2.8个百分点；上半年增加5.05万亿元，同比多增1.67万亿元。房地产业中长期贷款余额同比增长7.1%，增速比上年末高3.1个百分点。

2023年二季度末，本外币基础设施业1中长期贷款余额35.93万亿元，同比增长15.8%，增速比上年末高2.8个百分点；上半年增加3.25万亿元，同比多增1.1万亿元。

普惠金融各领域贷款保持较高增速

2023年二季度末，普惠小微贷款余额27.69万亿元，同比增长26.1%，增速比上年末高2.3个百分点，上半年增加3.9万亿元，同比多增1.16万亿元；农户生产经营贷款余额8.86万亿元，同比增长18.3%；创业担保贷款余额2981亿元，同比增长14.6%；助学贷款余额1696亿元，同比增长21.6%。

2023年二季度末，全国脱贫人口贷款余额1.11万亿元，同比增长13.2%，上半年累计发放4853亿元。

绿色贷款高速增长

2023年二季度末，本外币绿色贷款2余额27.05万亿元，同比增长38.4%，比上年末低0.1个百分点，高于各项贷款增速27.8个百分点，比年初增加5.45万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为9.6和8.44万亿元，合计占绿色贷款的66.7%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为11.85、6.8和3.93万亿元，同比分别增长34.3%、35%和49.2%，比年初分别增加2.14万亿元、1.26万亿元和9549亿元。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额6.43万亿元，同比增长26.6%，比年初增加9264亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额5万亿元，同比增长13.9%，比年初增加4655亿元。

涉农贷款增速持续增长

2023年二季度末，本外币涉农贷款余额54.64万亿元，同比增长16%，增速比上年末高2个百分点；上半年增加5.47万亿元，同比多增1.4万亿元。

2023年二季度末，农村（县及县以下）贷款余额45.6万亿元，同比增长16.1%，增速比上年末高2.6个百分点；上半年增加4.66万亿元，同比多增1.38万亿元。农户贷款余额16.31万亿元，同比增长13.4%，增速比上年末高2.2个百分点；上半年增加1.32万亿元，同比多增3590亿元。农业贷款余额5.67万亿元，同比增长14.7%，增速比上年末高4个百分点；上半年增加5838亿元，同比多增1966亿元。

房地产贷款增速回落

2023年二季度末，人民币房地产贷款余额53.37万亿元，同比增长0.5%，比上年末增速低1个百分点；上半年增加1549亿元，占同期各项贷款增量的1%。

2023年二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。

贷款支持科创企业力度较大

2023年二季度末，获得贷款支持的科技型中小企业321.19万家，获贷率446.7%，比上年末高2.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额2.4万亿元，同比增长25.1%，比上年末高0.8个百分点。

住户消费贷款增速回升，经营性贷款保持较快增速

2023年二季度末，本外币住户贷款余额78.57万亿元，同比增长6.1%，增速比上年末高0.7个百分点；上半年增加2.8万亿元，同比多增6116亿元。

2023年二季度末，本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额18.75万亿元，同比增长12.4%，增速比上年末高8.3个百分点；上半年增加7171亿元，同比多增6076亿元。住户经营性贷款余额21.22万亿元，同比增长19.5%，增速比上年末高3个百分点；上半年增加2.3万亿元，同比多增7591亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
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