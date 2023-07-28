人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，日前，经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会在陕西省西安市召开。

会议系统总结委托审查试点工作一年来的成效，分析当前面临的新形势新要求，部署纵深推进试点工作的重点任务。

会议强调，要坚持“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，以打造具有中国特色、对标世界一流经营者集中审查体系为目标，更好服务申报企业，维护市场公平竞争，保护中小企业和消费者利益，强化审查、服务和宣传功能，紧抓队伍建设、制度建设、信息建设和岗位建设，着力推动试点工作不断走深走实，服务经济高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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