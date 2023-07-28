人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会在陕西召开

2023年07月28日16:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，日前，经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会在陕西省西安市召开。

会议系统总结委托审查试点工作一年来的成效，分析当前面临的新形势新要求，部署纵深推进试点工作的重点任务。

会议强调，要坚持“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，以打造具有中国特色、对标世界一流经营者集中审查体系为目标，更好服务申报企业，维护市场公平竞争，保护中小企业和消费者利益，强化审查、服务和宣传功能，紧抓队伍建设、制度建设、信息建设和岗位建设，着力推动试点工作不断走深走实，服务经济高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会在陕西召开
　　人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，日前，经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会在陕西省西安市召开。 会议系统总结委托审查试点工作一年来的成效，分析当前面临的新形势新要求，部署纵深推进试点工作的重点任务。…
人民银行：二季度末中长期贷款增速提升较多 房地产贷款增速回落
　　人民网北京7月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行统计，2023年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额230.58万亿元，同比增长11.3%；上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.06万亿元。 企事业单位贷款稳步增长，中长期贷款增速提升较多 2023年二季度末，本外币企事业单位贷款余额152.21万亿元，同比增长13.5%，增速比上年末低0.1个百分点；上半年增加12.86万亿元，同比多增1.3万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部