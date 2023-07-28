人民网记者 车柯蒙 王天乐

6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》（以下简称《公告》），明确了2024年至2027年的新能源汽车车辆购置税减免政策。

根据《公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

记者梳理发现，这已经是新能源汽车免征购置税政策的第四次延期，值得注意的是，这一次政策有了进一步优化，将分阶段实施“免”和“减”两类政策。与此同时，此次延续对新能源汽车的车辆购置税设定了减免限额。

“举例来说，如果纳税人在2024年2月5日，购买一辆符合《公告》要求减免税标准的新能源乘用车，以不含增值税销售价格30万元的新能源乘用车为例，车辆购置税税率为10%，应纳税额为3万元（30×10%），按免税政策免税额为3万元，未超过3万元的免税限额，纳税人无需缴纳车辆购置税。”据国家税务总局长沙市税务局第二税务分局纳税服务科科长谭理介绍，如果纳税人在2026年3月1日购买同样的乘用车，应纳税额还是3万元，按减半征收政策减税额为1.5万元（3×50%），因未超过1.5万元的减税限额，按政策规定，纳税人可享受1.5万元的减税额，需缴纳车辆购置税1.5万元。

近年来，在相关利好政策影响下，我国新能源汽车行业快速发展，市场规模不断攀升。工信部发布的数据显示，新能源汽车年销量从2020年的136.7万辆增长到2022年的688.7万辆，两年之间增长了4倍。

“新能源汽车免征购置税的政策对新能源市场和消费者来说肯定是利好的，政策影响下，我们也感受到消费者旺盛的购车需求。”北京国服信汽车贸易有限公司新能源总经理李国泰告诉《记者去哪儿》栏目，目前，国家新能源购置税免征政策辐射到上汽大众品牌的纯电车型ID.系列，以ID.6 X的主销车型617KM长续航极智版本为例，购车时，最多可以节省车辆购置税22000元。

“比亚迪在售的新能源车都能享受车辆购置税的减免。”湖南鑫源汽车销售有限公司销售经理甘阔表示，国家的税收优惠政策对于新能源汽车的消费有很大的促进作用。

与此同时，采取车辆购置税减免政策，能直接降低消费者购车成本。“我购买了一台售价125800的混动车，购置税优惠了一万多块钱，新能源汽车车辆购置税减免政策给我们消费者带来很大的实惠。”日前，正在购车的倪先生说。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红对《记者去哪儿》栏目表示，根据《公告》，政策延续到2027底，能带来较长的市场预期，为相关经营主体注入信心；与此同时，此次政策设定减免限额，根据2022年销量数据测算，售价为30万元以及30万元以下的车型的乘用车产量在总产量中占比为87%，因此这一限额对消费者和市场总体影响不大，但是结构上作了更精准的安排。

李旭红表示，汽车是我国的支柱性产业，对于宏观经济的增长发挥了重要的作用，新能源汽车则是汽车行业转型升级的重要着力点，紧密契合了国家绿色发展的方向。以税收政策促进新能源汽车消费一方面促进消费拉动经济增长，另一方面有利于产业结构优化，助力实现高质量发展目标。

(责编：罗知之、吕骞)

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