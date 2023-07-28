人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，7月25日，全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，结合正在开展的主题教育，分析当前消费形势，部署下半年消费促进工作。

会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

(责编：孙红丽、吕骞)

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