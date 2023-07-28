人民网信阳7月28日电（黄盛、尚明桢）“建议精心打造红色旅游线路，在红色研学的主题设计、内容规划、后勤保障、方式方法上多下功夫，让信阳成为红色研学的重要基地。”近日，人民网在信阳市举办文旅文创发展交流会，原中央党史研究室宣教局副巡视员邢济萍就信阳地区如何发展推进红色旅游建良言、出良策。

如何把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好？邢济萍提出要在六方面下功夫。

一是在摸清底数的基础上深挖红色文化内涵，邢济萍认为，信阳地处鄂豫皖交界之处，新民主主义革命时期是鄂豫皖革命根据地的重要组成部分，下辖的新县是全国著名的将军县，这些都是重要的红色旅游资源，要珍视、保护、利用好。她说，信阳地区要深挖红色文化内涵，将红色旅游所蕴含的精神力量体现出来，将最生动感人、启迪人心的红色故事挖掘出来，让游客参观之后能够深刻感受到红色文化的熏陶，让信阳的红色旅游起到铸魂育人的作用。

二是精心打造大别山精神学习高地，深刻感悟大别山精神。大别山精神是由中国共产党及其领导的武装力量和革命群众，在艰苦的革命斗争中用鲜血和生命铸就的。包括信阳在内的鄂豫皖大别山地区，是大别山精神的发源地，应全力打造大别山精神的学习高地。除干部学院、学习培训基地、研学外，也应注重景观设置，让人一走进信阳，既能感受到扑面而来的大别山精神，在学习、参观、游览过程中深刻感悟大别山精神。

三是精心打造深受游客喜爱的红色旅游线路，将红色研学提升至更高水平。信阳红色旅游资源丰富，希望能推出百姓欢迎、游客认可的旅游线路。同时，在红色研学的主题设计、内容规划、后勤保障、方法多样上下功夫，将信阳的红色研学提升至更高水平，引导青少年扣好人生第一个扣子，发挥运用好红色旅游在培育和践行社会主义核心价值观方面的重要作用。

四是创新培育“红色旅游+”业态形式，增强老区人民幸福感。在红色旅游发展过程中，“红色旅游+”不断探索发展，随着形式不断增加，与之相关的产业链也相应发展，当地百姓的生活水平也随之提高。信阳可注重培育“红色旅游+”业态形式，如红色旅游+非遗、+民宿、+民俗、+康养等，助力乡村振兴。地处大别山腹地的县建设发展民宿，应注重红色文化元素的体现和当地风土人情民俗特色。新县作为全国红色旅游融合发展示范区，在“红色旅游+”的业态培育上可有更多探索，为全国红色旅游可持续发展提供更多可行经验。

五是加强培训优秀的红色旅游讲解员，让大别山红色故事传遍四方。作为红色旅游讲解员，更应注重提升自身的知识素养，将每一个革命故事讲好，让人物“活”起来，让展品“动”起来，增强讲解的感染力，将一颗颗红色革命种子播撒在游客心中，当好红色文化的宣传员，红色精神的传播者，让红色基因代代相传。

六是提炼信阳红色旅游主题词，叫响红色旅游节庆会展品牌。邢济萍建议，提炼出让人记得住、叫得响、印象深的红色旅游主题词，充分利用党史、军史重要纪念日及重要节日、展会活动，积极推介信阳红色旅游。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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