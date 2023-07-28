人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）第十四届中国—东北亚博览会将于8月23日至27日在吉林省长春市举办，主题是“共建东北亚，合作向未来”。7月28日，商务部召开专题新闻发布会，介绍第十四届中国—东北亚博览会有关情况。

会上，商务部副部长李飞介绍，东北亚博览会在促进中国与东北亚国家经贸合作方面发挥了十分积极的作用，主要体现在以下几个方面。

一是搭建经贸交流平台。东北亚六国发展阶段各异，但都致力于发展经济、改善民生，东北亚博览会为六国交流经贸政策和对接发展战略提供了优质平台。自2005年东北亚博览会创办以来，已有数十位东北亚国家领导人先后出席博览会活动，吸引了100多个国家和地区的政府官员参会，为促进各国相互了解、增进交流发挥了积极作用。

二是深化地区务实合作。截至目前，东北亚博览会已签署合作项目累计近3000个，商品成交累计达91亿美元，专业客商累计约77万，一大批基础设施、新能源、新材料、绿色食品、汽车零部件和现代服务业项目成功落地，推动六国企业在贸易投资、绿色发展、数字经济等方面取得了实实在在的丰硕成果。

三是促进区域经济合作。东北亚博览会秉持开放包容、求同存异的合作精神，充分利用域内各国资源禀赋各异的特点，推动大图们倡议、区域全面经济伙伴关系协定等多边合作在促进地区经济发展方面发挥了更大作用，有效推动了东北亚地区经贸交流，为维护地区产业链供应链畅通发挥了积极作用。

李飞说，下一步，将继续与东北亚各国政府、机构和企业一道，凝聚共识、推进合作、扩大成果，共同支持中国—东北亚博览会创新发展，携手推进东北亚地区合作再上新台阶。

一是加强政策沟通、凝聚合作共识。推动高水平对外开放，与各国分享中国式现代化和高质量发展成果。

二是创新展区设置、拓宽合作领域。进一步增设专业论坛，细分专业展区，促进产业链供应链合作。

三是推动绿色发展、共享发展经验。与各国交流节能减排、可持续发展、资源枯竭型城市转型等领域经验，促进共同发展。

四是促进民心相通、增进友好感情。“国之交，民相亲”，要办好东北亚地方合作圆桌会议等活动，推进各国地方政府的友好交流。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经