人民网信阳7月28日电（黄盛、王佩）近日，人民网在信阳市举办了文旅文创发展交流会，产学研各界代表共同研讨创新文旅文创融合发展的实践路径。在河南及信阳用活区域资源禀赋上，河南博物院院长马萧林表示，要摸清历史文化资源，丰富根亲文化，挖掘红色文化，研学非遗传承。在创新表达方式上，要利用新科技探索沉浸式体验，将抽象的文化进行具像的视觉呈现。用好网络的传播渠道，培养打造网红达人，借助各界的力量传播城市文旅创新的新场景。

“信阳的文化资源丰富、有特色，差异性明显。”马萧林介绍，信阳的历史文化资源，尤其是商周文化、楚文化独具区域特色。“都说信阳的历史文化是豫风楚韵，现在信阳的生产生活习惯跟湖北、安徽非常接近，这块文化的南北融合性和多元性值得深入研究挖掘。”

根亲文化也是信阳文化中的一颗明珠。马萧林说，河南是客家文化的重要发源地，从秦汉开始，客家人在历史上多次南迁。信阳市，特别是固始县，是唐朝人群南迁的一个聚集点，现在福建、广东、江西等地的客家人，很多都是从信阳迁徙过去的，根亲文化是信阳有优势的文化，“像黄、罗、赖、蒋、潘等姓氏都发源于信阳地区。”马萧林说。

信阳的红色文化极具特色、富有感染力。“我多次去大别山革命老区考察调研，每次都会被发生在那里的红色故事深深感动。把这些红色文化融入我们的文旅市场中，也是信阳历史文化的一个优势。”马萧林还表示，信阳的民俗非遗文化也有很多亮点，应该发挥其显著的地域特色，打造新的旅游吸引点。

在展示利用文化资源方面，马萧林认为，楚文化、红色文化还有很大潜力可挖掘。要利用科技手段打造沉浸式展示空间，将抽象的文化进行具像的视觉呈现。用好网络的传播渠道，培养打造网红达人，将信阳的根亲文化、茶文化、山水资源推广出去，借助各界的力量传播城市文旅创新的新场景。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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