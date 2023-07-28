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水利风景区为美丽中国增亮添彩

2023年07月28日18:39 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （欧阳易佳）7月27日，水利部水利风景区建设与管理领导小组办公室联合中国农影中心在京举行“水美中国”第二届国家水利风景区高质量发展典型案例媒体推介活动。

水利部河湖管理司副司长李春明表示，水是生存之本、文明之源。推进生态文明建设，建设美丽中国，水是不可或缺的核心要素。我国江河湖泊众多，流域面积50平方公里及以上河流45203条，常年水面面积1平方公里及以上湖泊2865个。目前，国家水利风景区总数已达921家。此次公布的第二批国家水利风景区高质量发展典型案例涵盖了东、中、西部不同地区和河湖型、水库型、灌区型等不同景区类型特点，在维护持久水安全、修复健康水生态、构建宜居水环境、弘扬先进水文化、助力乡村振兴、助推绿色发展等方面成效明显，凸显了水利风景区高质量发展的要素特征。

中国农业电影电视中心党委书记、主任、总编辑宁启文表示，“水美中国”活动是推进生态文明建设和落实乡村振兴战略的具体行动，是贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的生动实践。要深入挖掘国家水利风景区典型案例，做好标杆景区形象推介，持续提升品牌知名度和美誉度，促进国家水利风景区高质量发展，助推水利支撑乡村振兴战略实施，共同为建设人与自然和谐共生的中国式现代化做出新的贡献。

活动围绕“水美中国，景惠民生”主题、线上线下同步开展，入选第二批国家水利风景区高质量发展典型案例重点推介名单的四川都江堰、黄委兰考黄河、长江委丹江口大坝、江西峡江水利枢纽、山东聊城位山灌区、江苏淮安三河闸、浙江建德新安江—富春江、陕西汉中石门、湖北襄阳三道河、福建永春桃溪等水利风景区所在流域管理机构、省水利厅、所在地人民政府和景区单位负责人参加推介活动。

据悉，下一步，水利部水利风景区建设与管理领导小组办公室将以维护河湖健康生命为根本目的，以建设幸福河湖为目标导向，以传承弘扬水文化为重要内容，通过科学保护和综合利用水利设施、水域岸线，为满足人民群众美好生活需要提供更多优质水生态产品。

(责编：罗知之、吕骞)
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