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魏鹏举：文旅文创融合发展要坚持创新驱动

2023年07月28日18:39 | 来源：人民网
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人民网信阳7月28日电（黄盛、尚明桢）“文旅发展要把古老文化、现代文明和红色文化相融合，下力气找到相互的契合点。”近日，人民网在信阳市举办文旅文创发展交流会，中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举从守正创新、知行合一等方面为信阳文旅文创融合发展出谋献策。

“河南文旅文创融合发展要坚持创新驱动，创新既要有文化意义上的创新，也需要结合、拥抱最新的科技数字化发展带来的创新力量。”魏鹏举认为，宏观上，创新要充分结合中国的文化走向和全球的文明趋势。微观上，创新要和年轻人的审美偏好进行深度融合。

“在产业上，文旅融合要运用技术创新，不断地降低边际成本、提升边际效益，真正打造一个体现美好生活、人文经济的产业模式。”魏鹏举以信阳名片“茶”为例，建议保留其文化品质，以数字化的方式，加大推广力度，拓展消费模式。

如何改变河南文旅业“有说头没看头、有看头没玩头、有玩头没赚头”的局面？他说：“‘伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦’是河南丰富文化历史资源的生动写照。我们要从价值观念上影响大众，创新文化表达方式，让大众‘有看头，上心头’。”

近年来，信阳市立足地方资源禀赋，按照“快进、慢游、深体验”着力推动文旅文创融合发展，加快建设大别山红色旅游示范区、大别山北麓全域旅游示范区、康养旅游度假区、“两湖两山”文旅融合发展先行区，努力打造全国一流的康养旅居目的地，在“行走河南·读懂中国”中叫响“美好生活青春信阳”文旅品牌。魏鹏举希望，信阳可以找到红色文化和古老文化之间的契合点，两者相互支撑、统一发展，进一步助力信阳文旅文创品牌建设。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)
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