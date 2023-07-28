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证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制

2023年07月28日19:32 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （黄盛）据证监会消息，证监会有关部门负责人在就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问时表示，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。

据介绍，今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”。对此，证监会有关部门负责人认为，大股东、董监高因离婚、法人（或非法人组织）终止、公司分立等形式分配股份的，各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。

“下一步，证监会将督促上市公司大股东、董监高严格落实监管要求，发现违法违规的将依法依规严肃处理。”上述证监会有关部门负责人表示。

(责编：罗知之、吕骞)
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