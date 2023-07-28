国家发展改革委发布2023年国家物流枢纽建设名单
2023年07月28日20:03 | 来源：新华社
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记者7月28日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委研究确定并正式发布2023年国家物流枢纽建设名单，沧州港口型等30个国家物流枢纽入选。
国家发展改革委微信公众号截图。
国家发展改革委有关负责人介绍，此次纳入年度建设名单的30个枢纽具有物流综合服务能力较强、服务网络覆盖范围较广、枢纽经济发展成效显现三方面显著特点。
据介绍，2019年以来，国家发展改革委累计牵头发布5批国家物流枢纽年度建设名单，共包括125个枢纽，实现31个省（区、市）、5个计划单列市和新疆生产建设兵团全覆盖。相关枢纽在物流网络中的基础支撑和组织核心作用日益突出，为生产制造、商贸流通等产业提供了低成本、高效率的物流条件，有力支撑“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系建设和物流提质增效降本，有效促进产业融合创新和枢纽经济发展。（陈炜伟、陈书逸）
(责编：胡永秋、白宇)
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