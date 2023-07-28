人民网北京7月28日电 （黄盛）目前，中国国有企业结构调整基金（以下简称“国调基金”）已与26家中央企业、地方重点国有企业和金融机构建立股东关系，与70余家中央企业和地方国企合作。截至2023年二季度，累计投资项目近200个，累计交割金额近1500亿元。

这是人民网财经从28日举行的国调二期协同发展基金股份有限公司成立大会上获悉的数据。据介绍，2016年9月，经国务院批准、受国务院国资委委托，中国诚通控股集团公司牵头发起设立了国调基金，总规模3500亿元，分三期运营。近七年以来，国调基金坚持专业化管理、市场化运营，聚焦央企优势领域上下游重点产业开展投资，引领各类资源向关键核心领域倾斜，重点投资布局战略性新兴产业及未来产业，80%以上支持央企产业链相关企业，形成了科技创新牵引、长期价值导向、重点领域有效覆盖的投资布局。

此次成立的国调二期协同发展基金是国调基金二期第二只平行基金，注册资本315亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是绿色低碳、新一代信息技术、高端制造、现代服务、生物产业和新材料等战略性新兴产业，在践行国家战略、推动国企央企布局优化和结构调整的同时，努力为地方社会经济发展作出更大贡献。

在国调二期协同发展基金中，山西省政府协调相关出资主体出资100亿。山西省委常委、常务副省长吴伟对此表示，国调二期协同发展基金将进一步撬动社会资本、扩大直接融资，培育做大战略性新兴产业，为山西高质量发展注入新的动能。山西将全方位做好要素保障，持续优化营商环境，为协同发展基金以及央企在山西开展业务、落地产业创造良好条件，推动双方合作取得丰硕成果。

国务院国资委副秘书长、财务监管与运行评价局局长李冰认为，设立中国国有企业结构调整基金是深化国有企业改革，促进国有经济结构调整和转型升级的重要举措。国调基金围绕国资央企改革发展重点任务，支持国企结构调整和转型升级，加大对战略性新兴产业投资布局，作出了积极贡献，为国有基金投资运营积累了宝贵经验，也是国有资本运营公司改革发展的重要成果。他建议，国调二期协同发展基金要以服务国家战略为核心，牢牢把握使命定位；要以风险防控为底线，确保基金持续稳定健康发展；要以市场化、专业化就作为原则，提升价值创造能力；要以互利共赢为基础，确保协同合作共同发展。

国调基金于2016年落地北京市西城区，并在推动国有经济布局优化、结构调整和国资央企高质量发展等方面取得了一定成效。北京市西城区委书记孙硕表示，西城区将以更好的营商环境、更好的合作平台、更好的政策体系、更好的服务机制全力支持基金在西城开展业务、创新发展，不断开创新时代央地合作新局面。

中国诚通党委书记、董事长朱碧新表示，国调二期协同发展基金将坚定不移引导国有资本向重要行业和关键领域集中，助力国资央企充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，重点加强对战略性新兴产业及未来产业的深入研究和投资布局，助力重点企业加大关键核心技术攻关力度，有力推动优势企业成为世界一流企业和现代产业链链长。同时，坚持市场化、专业化原则，秉承基金行业通行规则和运行体制，提升为股东创造更大价值的能力，实现更好的市场化回报，确保国有资本保值增值，并成为推动央地合作的强劲动能，切实服务国家区域发展战略，积极搭建央地合作平台，成为国有资本与地方经济融会贯通的重要桥梁。

作为此次基金的出资方，中粮集团有限公司党组书记、董事长吕军表示，中粮集团将以国调二期协同发展基金成立为契机，与各出资方同心协力、同向发力，积极推动国资央企在结构调整、转型升级和布局战略新兴产业等方面取得新的显著成效。

另据了解，国调基金的特点是资金组成多元化、投向集中化、运作市场化、管理专业化，采用的是股份有限公司组织形式，建立规范的法人治理结构。国资委成立基金协调领导小组，指导基金开展工作，督促落实国家战略，协调有关事宜。基金的募集、投资、投后管理及退出将委托诚通基金管理公司负责，实施专业化管理。

(责编：罗知之、吕骞)

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