人民网北京7月28日电 （焦磊）当前，人工智能正在全球范围内推动广泛的技术变革和产业重塑。部署建立行业大模型，加速与国内各行业深度融合，已成为赋能产业优化升级、推动生产力整体跃升的重要举措。今年以来，北京、上海、深圳三地相继发布支持人工智能产业发展的政策文件，围绕打造人工智能技术底座、拓展人工智能应用场景、加强相关领域人才高地建设等方面作出相应部署。

业界认为，未来大模型会进一步分化为通用、专用和特定场景。政策聚焦人工智能产业发展，垂直大模型面向产业侧将产生广阔的市场需求，未来或成为加速人工智能应用普及的关键。在近日举行的“用友企业服务大模型YonGPT产品发布会”上，用友网络执行副总裁兼CTO樊冠军表示，业内首个企业服务大模型YonGPT正式发布。

提前布局研究 专注企业服务大模型

据介绍，YonGPT是用友商业创新平台——用友BIP的重要组成，能够底层适配业界主流的通用语言大模型，通过提供通用能力服务、领域服务及行业服务，实现业务运营、人机交互、知识生成及应用生成4个方面的企业智能化。

用友网络董事长兼CEO王文京在发布会上表示，“大模型的研发训练已成为全球产业界的风潮。在这场大模型的竞赛热潮中，用友首先选择做我们一直专注并且有优势的企业服务领域的大模型，而不是做通用语言大模型。”

作为数字经济时代最核心的技术驱动力之一，基于大模型的生成式AI备受产业界关注。“人工智能是这个时代最前沿和普适的科学技术之一，先后历经了探索应用、创新应用，当前随着以ChatGPT为代表的生成式预训练大模型的成功，已进入普及应用的新阶段。同时全球IT技术与产业的创新已从此前的以云计算为中心进入到以AI为中心的新阶段，商业创新也从此前的数字商业进入到数字化和智能化并重的全面数智商业创新的新阶段。”王文京说。

王文京介绍，用友很早便对AI的普及应用提前进行了研究和布局，在业界率先提出了“数智企业”“数智化”的概念，指代以数字化为基础，以智能化催生新价值的理念，以及数据驱动、智能运营的企业发展新态势。

据了解，用友打造的成就“数智企业”的企业服务产品集——用友BIP，定位数智商业的应用级基础设施、企业服务产业的共创平台。“用友BIP从研发伊始就坚持把数字化和智能化作为两个最核心和最基本的特性，在数字化基础上，结合机器学习、自然语言处理、计算机视觉、知识图谱、IPA（智能流程自动化）等智能技术，研发提供了一批智能化的应用与服务，并在众多企业中得到应用。”王文京说。

具备训练企业服务大模型的独特优势

无论是基于自然语言处理、深度神经网络的通用大模型，还是垂直行业模型，并非闭门造车就能完成，需要丰富的数据资料和行业逻辑经验作支撑。

据介绍，用友的人工智能研发团队基于大规模的商业应用数据，结合企业应用场景和领域经验，标记了大量的企业服务语料数据，形成丰富的企业服务大模型训练素材，并将业务知识与领域经验融入企业服务大模型，确保了大模型的专业性、实用性及领先性。

“领先和具有丰富应用场景的企业软件与服务产品体系、覆盖数十个行业的数百万客户基础、35年服务企业客户积累的行业知识经验、专业的智能化团队和能力是用友研发训练企业服务大模型的独特优势。”樊冠军表示。

王文京介绍，围绕智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成、语义化的应用生成四个方向，YonGPT推进模型训练和产品效果优化，提供深入到客户业务前端的全价值链、全场景的泛在智能和群体智能应用，是更懂企业服务的大模型。

业务运营向智能化趋深，有利于扩宽业务应用的宽度和充分挖掘应用潜力。樊冠军表示，企业在软件应用上存在诸多未挖掘潜力，需要更加智能化提供的方式来呈现。在智能化业务运营方面，YonGPT通过数据分析和预测能力，可以深入洞察企业运营、识别潜在的业务风险和机会，并提供智能化的解决方案，从而提高经营决策水平和业务运营效率。

要有效发掘数据，发挥数据最大价值，需要形成“数据找人”的智能呈现和交互。樊冠军认为，运用自然化的语言和企业服务软件进行交互，可以促进“数据找人”这一思想的达成。YonGPT通过自然语言处理技术和理解能力，使能企业应用和服务与用户进行对话交流，以“人”为本的方式实现不同应用的调用、连接和组装。

此外，在智慧化知识生成方面，YonGPT通过从海量数据和信息中提取、整合知识，所生成新的、有价值的知识内容，涵盖了行业解决方案、专业领域知识分享，助力企业和用户全面利用自身知识的储备和积累，促进知识的传播和应用；在语义化应用生成方面，YonGPT通过对用户需求、企业业务和数据特征的理解，可以自动生成具有语义化能力的应用程序，全方位提升企业个性化应用服务的创建效率。

丰富行业应用场景 持续赋能企业数智化建设与运营

在整体架构上，用友BIP和YonGPT依靠指挥调度中心，构成事项上的执行分离架构。“在大模型的基础架构当中，我们把确定性的事项交回用友BIP原有的产品功能去做，把不确定的事项、推理性的事项和人脑思维意识派定的事项交给大模型去开发。”据樊冠军介绍，YonGPT通过上下文记忆、知识/库表索引、Prompt工程、Agent执行、通用工具集等扩充大模型的存储记忆、适配应用和调度执行能力，再结合财税、人力、供应链、研发等领域的知识和最佳实践扩充大模型专业能力，从而形成体系化的企业服务大模型。

此外，YonGPT还优化了企业服务大模型的训练效率和成本，集成了丰富的开发工具和优化算法，通过自有的数据管理、大模型精调、大模型评估优化、大模型推理和插件服务等功能，为大模型的构建和服务提供稳定且有效的支撑。后续YonGPT将会对用友整体产品体系进行全面的能力覆盖。

目前，YonGPT已经创新研发了包括企业经营洞察、智能订单生成、供应商风控、动态库存优化、智能人才发现、智能招聘、智能预算分析、智能商旅费控、代码生成等在内的数十种基于企业服务大模型赋能的智能应用。同时，YonGPT面向复杂的行业应用场景，还可以通过对行业模型精调，提供更加“在行”的智能化场景服务。

发布会还发布了大模型的首批智能化场景服务。其中，基于YonGPT的企业收入/利税经营智能分析，可以实时掌控经营状况、快速洞察问题所在、精准预测企业效益、有效预见应对变化；基于YonGPT的智能生单，融合了丰富的供应链经验，通过“交互革新式”订单生成助手，实现快速智能生单，提高企业效能；基于YonGPT的智能招聘，帮助企业快速精准识别定位目标人才，从海量简历池中发现人才，通过AI互动优化应聘体验，实现选人、用人的精准决策；基于YonGPT的智能大搜，提供“沉浸式”搜索新体验，加速企业知识的价值化服务，并洞察用户需求、实现搜推一体，让知识赋能业务和组织。

“用友将继续迭代训练YonGPT，并不断丰富基于大模型的各类企业服务。希望通过创新产品和服务，持续赋能客户的数智化建设与运营，让数智化在中国和全球更多的企业与公共组织成功。”王文京表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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