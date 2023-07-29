钦州：黄金百香果带火“田园经济”
7月28日，在钦州市钦南区海豚湾百香果园，果农在采摘“钦蜜9号”黄金百香果。
当下，广西钦州市钦南区犀牛脚镇“钦蜜9号”黄金百香果进入收获季。据介绍，钦南区是新品种“钦蜜9号”黄金百香果的原产地，今年种植面积8000多亩，预计产量1.2万吨，产值超1.5亿元。
新华社记者 张爱林 摄
7月28日，钦州市钦南区犀牛脚镇举办“钦蜜9号”黄金百香果嘉年华活动。这是“果王”比赛现场。
当下，广西钦州市钦南区犀牛脚镇“钦蜜9号”黄金百香果进入收获季。据介绍，钦南区是新品种“钦蜜9号”黄金百香果的原产地，今年种植面积8000多亩，预计产量1.2万吨，产值超1.5亿元。
新华社记者 张爱林 摄
7月28日，在钦州市钦南区海豚湾百香果园，果农在采摘成熟的“钦蜜9号”黄金百香果。
当下，广西钦州市钦南区犀牛脚镇“钦蜜9号”黄金百香果进入收获季。据介绍，钦南区是新品种“钦蜜9号”黄金百香果的原产地，今年种植面积8000多亩，预计产量1.2万吨，产值超1.5亿元。
新华社记者 张爱林 摄
7月28日，在钦州市钦南区海豚湾百香果园，果农在收获成熟的“钦蜜9号”黄金百香果。
当下，广西钦州市钦南区犀牛脚镇“钦蜜9号”黄金百香果进入收获季。据介绍，钦南区是新品种“钦蜜9号”黄金百香果的原产地，今年种植面积8000多亩，预计产量1.2万吨，产值超1.5亿元。
新华社记者 张爱林 摄
这是钦州市钦南区犀牛脚镇大坪村的“钦蜜9号”黄金百香果园（5月26日摄，无人机照片）。
当下，广西钦州市钦南区犀牛脚镇“钦蜜9号”黄金百香果进入收获季。据介绍，钦南区是新品种“钦蜜9号”黄金百香果的原产地，今年种植面积8000多亩，预计产量1.2万吨，产值超1.5亿元。
新华社记者 张爱林 摄
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