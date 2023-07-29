人民网北京7月29日电 （记者李栋）今年第5号台风“杜苏芮”已于28日上午在福建晋江登陆，如何最大程度减小农业生产因灾损失？农业农村部再次下发通知，要求黄淮海和东北地区相关省份农业农村部门切实抓好农业防汛抗洪，把台风对农业生产的影响降至最低。

气象部门预计，“杜苏芮”减弱后的低压环流将北上，到达华北上空时将停滞一段时间，加上太行山、燕山地形抬升作用，7月29日至8月2日，黄淮、华北及东北等地先后有暴雨或大暴雨，降雨持续时间长、累积雨量大，局地降水具有一定极端性，可能给农业生产带来严重影响。

农业农村部相关负责人表示，将加强与气象、水利、应急等部门沟通会商，密切关注天气趋势，及时通过网络、微信、广播电视、手机短信等发布预警信息，指导农民提早做好防御准备。加强应急值守，强化灾情调度，第一时间调度反映雨情、水情和灾情，科学评估降雨影响及农业受灾情况。

减小台风影响，排涝降渍先行。“提前清理疏通沟渠，挖好积水坑，做好排水准备。”该负责人表示，降雨过后要及时抢排积水，除涝降渍。

分作物来看，对受淹水稻及时分次排水，查苗洗苗扶苗，及时追施尿素；对玉米大豆等旱地作物及时中耕松土、壅土培蔸，及时追施速效肥，适时喷施叶面肥，促进植株恢复生长发育。对受淹绝收田块，因地制宜及时改种补种生育期短、有市场需求的作物。

当前，抓好设施农业防洪对农业生产意义重大。农业专家建议，灾情发生后，要及时修复损毁农业设施，抢排棚内积水，对受灾较轻的蔬菜大棚，及时扶苗洗苗，中耕松土、薄肥勤施，尽快恢复正常生长。“灾后要合理安排下茬生产，绝收换茬田块及时清园，进行土壤消毒，分期分批适当播种速生叶菜，弥补灾后可能出现的短期供应缺口。适时安排秋茬蔬菜播种，减轻对下茬生产的影响。”

“灾害发生后，要迅速组织专家评估灾害影响，根据不同受灾程度和作物生长发育进程，制定完善分区域、分作物的生产恢复技术指导意见。”该负责人表示，通过及时组派工作组和科技小分队，包县包乡、进村入户，东北地区指导农民以“防早霜促早熟”为重点，黄淮海地区以排涝降渍促灾后恢复生产为重点，落实追施肥、“一喷多促”等措施。“此外，做好种子、种苗、化肥等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要，保证农业生产的安全稳定。”

(责编：王连香、吕骞)

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