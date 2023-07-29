人民网北京7月29日电 （黄盛）中国人民银行日前发布的2023年6月份金融市场运行情况显示，6月份，债券市场共发行各类债券63377.8亿元。国债发行8299.4亿元，地方政府债券发行8302.3亿元，金融债券发行8108.2亿元，公司信用类债券1发行13417.1亿元，信贷资产支持证券发行267.7亿元，同业存单发行24746.1亿元。截至6月末，债券市场托管余额为150.3万亿元。其中,银行间市场托管余额130.2万亿元，交易所市场托管余额20.1万亿元。

从债券市场运行情况来看，中国人民银行表示，6月份，银行间债券市场现券成交27.0万亿元，日均成交12876.1亿元，同比增加20.0%，环比增加3.3%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的45.8%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的47.7%，单笔平均成交量4765.1万元。交易所债券市场现券成交3.9万亿元，日均成交1973.3亿元。商业银行柜台市场债券成交7.6万笔，成交金额182.7亿元。

在货币市场运行方面，6月份，银行间货币市场成交共计169.5万亿元，同比增加21.2%，环比减少0.7%。其中，质押式回购成交155.1万亿元，同比增加23.6%，环比基本持平；买断式回购成交5290.8亿元，同比减少2.5%，环比增加3.0%；同业拆借成交13.9万亿元，同比增加0.1%，环比减少8.4%。交易所标准券回购成交38.5万亿元，同比增加11.3%，环比增加1.6%。

在票据市场运行方面，6月份，商业汇票承兑发生额2.4万亿元，贴现发生额1.8万亿元。截至6月末，商业汇票承兑余额17.7万亿元，贴现余额12.1万亿元。6月份，签发票据的中小微企业9.6万家，占全部签票企业的91.9%，中小微企业签票发生额1.5万亿元，占全部签票发生额的63.9%。贴现的中小微企业9.1万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.3万亿元，占全部贴现发生额69.6%。

此外，中国人民银行数据也显示，截至6月末，银行间债券市场的法人机构成员共4008家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2189家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.8%，主要集中在公募基金、国有大型商业银行（自营）、股份制商业银行（资管）等；前200名投资者持债占比81.5%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为71、1、12、11家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为90%。

6月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.5%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和股份制商业银行（自营），前200名投资者交易占比90.5%。

(责编：王连香、吕骞)

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