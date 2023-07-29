原标题：城心第四年 共话新养老｜新一轮《养老大家谈》栏目将在四城联合启动

随着我国人口预期寿命的持续提升，老龄化进程也日趋加深。老龄人口快速增长的同时，许多老年人的养老观念不断进步，对养老的需求不再仅满足于衣食温饱，更加注重文化娱乐和精神追求；不仅希望健康长寿，也追求生活品质。面对当前的老龄化形势，中国传统的养老模式需要重构。

大家保险集团有限责任公司(以下简称“大家保险”)紧扣国家需要和民生关切，将养老作为发展的核心战略，通过打造“保险+养老服务”生态链，为解决养老难题贡献保险力量。2023年是大家保险成立的四周年，也是大家保险深耕城心养老的第四年，以此为契机，7月31日起大家保险将重启新一轮谈话类栏目《养老大家谈》。本次栏目的主题为“四城联动·为老筹谋”，栏目将通过电台访谈的形式，聚焦养老话题，为更多家庭带来养老解决方案。

四地联动 共话养老新生活

人口老龄化成为社会发展的重要趋势，积极应对人口老龄化早已上升为国家战略。面对逐年递增的老龄人口，如何满足老年人的养老需求，提供令老年人满意的养老服务，实现老有所养、老有所医、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐成为了社会的重要议题。

目前，养老市场的现状和趋势是怎样的？个人应该如何规划个人养老问题？当前人们的养老选择有哪些？什么是三段式养老？本次活动中，来自大家人寿保险股份有限公司(以下简称“大家人寿”)的四个地区分公司总经理或负责人将接受电台专访，解答有关养老的热度话题，并结合当地的老龄化形势，为养老生活提出建议。

从节目安排来看：

7月31日的访谈将在FM101.7四川交通广播《1017天天有戏》播出。据了解，FM101.7四川交通广播是可以实现四川全省同频覆盖的专业广播频率，覆盖全省21个市州及全省高速公路和国省干线，收听率持续稳居全省首位。

8月6日的访谈将在FM93浙江交通之声《周末大来宾》播出。据了解，浙江交通之声同频同步覆盖浙江，每天超3000万+车载收听人次，25年来始终保持浙江省收听率、到达率，影响力排名第一。

8月10日的访谈将在FM88.0山西交通广播《呼叫880》播出。据了解，FM88.0山西交通广播，同频覆盖全省11市，覆盖人群近4000万人。全省收听份额排名第一。

8月14日的访谈将在FM92.7湖北楚天交通广播《财经最前线》播出。据了解，FM92.7湖北楚天交通广播全省同频覆盖，全天24小时播出，有效目标用户超过5000万，连续6年被评为全国十大影响力省级广播电台。

大家保险致力于满足中国人家庭养老需求，为中国人家庭养老提供新选择，创立了“大家的家”养老品牌，打造了“城心医养”“旅居疗养”“居家安养”等差异化养老产品线。据悉，大家保险目前已在全国布局了12个城心医养社区、6个旅居疗养社区、3个居家安养照护中心，而在四川、浙江、山西等地均布局了城心医养社区，浙江还特别拥有坐落在杭州西湖核心景区的“旅居”社区。

在专访中，大家人寿四个地区分公司的总经理或负责人还将就此介绍“大家的家”布局的几条差异化养老产品线，介绍当地养老社区特色以及社区提供的养老服务，并分享来自全国各地“大家的家”养老社区居民的暖心故事与服务案例。

城心医养 “亲近”成服务特色

作为“大家的家”布局的差异化养老产品线之一、大家保险在养老领域差异化竞争中着力打造的核心模式，“城心医养”系列社区位于城市中心，具有紧邻优质医疗资源，生活氛围浓厚，交通条件便利的特点。

“城心医养”主打“临近医疗，亲近子女，更近人间烟火”，能够让长者在享受康养服务的基础上，满足不离家庭、子女陪伴的深层次需求，让长者和熟悉的生活圈仅有“一碗汤的距离”，为更多家庭创造温馨时光。

“城心医养”建设了医疗、康复、护理、康乐、膳食、安居六大服务体系，提供由“主责医护、全科医生、专科医生、三甲医生、知名专家”构成的医疗服务；基础康复服务和心肺、神经、骨科专业康复服务，以及以精准评估为基础，提供安宁护理、专属管家、生活照护、认知症照护、恢复性护理、慢病护理六大护理服务等。不仅适合追求康养生活的自理长者，也同样能为半自理、失能、认知障碍、术后康复的高龄长者提供服务。

大家保险深耕养老领域，从长者最真实的内心出发，探索其多元化、个性化的养老需求。接下来，大家的家将不断丰富专业养老的内涵和外延，通过持续的服务提升和细节深化，不断完善能为“为亲情加分、让爱近在咫尺”的养老解决方案。

(责编：崔元苑、李源)

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