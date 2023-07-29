原标题：第六届进博会预计迎大客流 上海市场监管部门明确26项重点任务

AI赋能、分类监管、不再设立“进口冷链食品总仓”、不再统一实施外包装消毒和核酸检测……28日，上海市市场监管局召开第六届进博会市场监管服务保障暨百日执法行动动员大会。

会上公布的《“强监管勇担当保安全建新功”迎进博百日执法行动方案》明确了食品安全监管、药品医疗器械化妆品质量安全监管、特种设备安全监管、重点行业和领域价格监管、净化上海消费环境等11方面26项重点任务，各项监管执法行动正有序展开。

第六届进博会将全面恢复线下举办，预计将迎来较大客流，这对食品安全、特种设备安全和消费安全都提出了更高要求。

食品安全方面，40家食品原料供应商检查评估已经完成，经评估30家符合要求。对拟纳入进博供餐的14家团膳外卖、26家集体用餐配送单位正在开展评估。

特种设备方面，正在对民生、人员密集场所等重点区域和大型游乐设施、化工企业用特种设备、小锅炉等重点设备隐患排查整治。

消费安全方面，针对当前消费者个人信息被滥用和过度索取问题突出的场景，开展重点执法，整治贷款中介行业“清链”集中执法行动重拳出击，打击违法企业25家。

据了解，市场监管展会巡检将“有需必应，无事不扰”，对参展商实施分类分级管理和指导服务。根据展商往届综合巡查情况、展品风险大小、食品安全要求和历届投诉纠纷等情况，对参展商实施分类分级管理。对参展商不规范行为做到早发现、早提醒、早纠正；对风险级别低的展商展位减少巡查频次，对易发生问题或产生纠纷的展商展位(如提供食品试吃、产品试用、珠宝)加大巡查频次，在确保维护良好市场秩序的基础上，最大限度减少对展商正常活动的影响干扰。

同时，简化流程，提升时效。本届进博会不再设立“进口冷链食品总仓”，不再统一实施外包装消毒和核酸检测，进口冷链食品可以更加便捷进入展馆。

此外，上海市市场监管局以“建设全国市场监管数字化试验区”为契机，将综合指挥平台纳入数字化试验区建设中统筹推进，丰富食品安全和特种设备安全风险智能预警功能，创新智慧监管应用场景，深化“沉浸式监管服务”，提供AI智能咨询服务，实现市场监管服务保障的可视化、场景化和点位化，提升服务保障的数字化水平。

目前，经常承担接待任务的22家宾馆、5家集体供餐单位率先推进“互联网+明厨亮灶”。国展中心电梯智慧监测报警系统已上线试运行，在智慧电梯系统原有功能基础上升级完善场馆重点区域在用电梯智慧监测和报警动作等功能。 (记者 许婧)

(责编：王连香、李楠桦)

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