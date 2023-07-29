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中国证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制

2023年07月29日09:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制

针对今年中国A股出现多起上市公司股东因离婚分割股份的有关事宜，中国证监会有关部门负责人28日表示，上市公司大股东、董监高(董事、监事和高级管理人员)不得以离婚等任何方式规避减持限制。

今年以来，包括三六零安全科技股份有限公司(下称“三六零”)在内的多家A股上市公司被质疑利用离婚等方式变相减持股份。今年4月4日，三六零发布公告称，公司实际控制人周鸿祎与胡欢已办理解除婚姻关系手续，周鸿祎拟将约4.47亿股股份分割至胡欢名下。在此之前，三六零因人工智能等概念股价大涨。上述股份分割被部分投资者质疑为变相减持套现。

对此，上述负责人表示，证监会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东(即控股股东、持股5%以上股东)、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。大股东、董监高因离婚、法人(或非法人组织)终止、公司分立等形式分配股份的，各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。

该负责人表示，下一步，证监会将督促上市公司大股东、董监高严格落实监管要求，发现违法违规的将依法依规严肃处理。 (记者 陈康亮)

(责编：王连香、李楠桦)
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