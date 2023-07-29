原标题：中国多措并举提振轻工产品消费

记者从28日中国工业和信息化部举行的“轻工业稳增长工作方案”新闻发布会上获悉，工信部、商务部等部门将从多个方面提振轻工产品消费。

据工信部消费品工业司司长何亚琼介绍，2023年上半年，轻工产品消费逐步恢复，轻工11类重点商品零售额约3.5万亿元(人民币，下同)，占社会消费品零售总额的15.4%，同比增长6.3%。其中，金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额同比分别增长17.5%、10.5%、8.6%。

商务部消费促进司副司长杨枿表示，2022年，限额以上单位家电、家具、建材零售额合计1.24万亿元，占限额以上商品零售额比重达7.8%。

当日发布的《轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)》提出，组织行业和重点地区大力开展“三品”全国行系列活动，打造轻工新品、名品、精品矩阵；支持举办家用电器、家具、五金制品、皮革、玩具和婴童用品、塑料制品、自行车等国际展会，激发市场消费活力；大力发展智能家居体验馆、智能电器生活馆、健康照明体验中心等新零售业态。

家居消费是仅次于汽车的家庭第二大支出，有的已经成为家庭第一大支出，是扩内需、稳增长的重要支撑。杨枿表示，近日，经国务院同意，商务部会同12部门出台关于促进家居消费的若干措施。下一步，将推动政策“落地开花”。

在老年用品方面，据何亚琼介绍，将培育老年用品展会、博览会，举办老年用品产业发展大会等；支持企业针对老年人需求开发数字化、智能化产品和服务；鼓励地方设立专项支持老年人家庭住宅及家具设施适老化改造。

在家电行业，持续推进绿色智能家电下乡、家电“以旧换新”等活动，推动家电更新消费，引领推动轻工业绿色化发展。

商务部将今年定为“消费提振年”，下一步将开展金秋购物节、“家居焕新消费季”等活动，指导各地因地制宜举办各具特色的促消费活动，优化消费供给，释放消费潜力。 (记者 刘育英)

(责编：王连香、李楠桦)

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