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国家税务总局：上半年免征新能源汽车车辆购置税491.7亿元

2023年07月29日09:16 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：国家税务总局：上半年免征新能源汽车车辆购置税491.7亿元

　　在今天(28日)的发布会上，国家税务总局有关负责人表示，今年上半年，我国免征新能源汽车车辆购置税超过490亿元，多税种政策组合发力，大力度优惠持续显效，为我国新能源汽车产业高质量发展提供了有力支撑。

　　机动车销售统一发票数据显示，今年上半年，我国新能源汽车销售311.1万辆，同比增长38.3%。在全部新增汽车销量中，2022年新能源汽车占比23.5%，今年上半年占比上升至27.4%。随着我国新能源汽车市场保有量持续提升，上半年免征新能源汽车车辆购置税491.7亿元，同比增长44.1%。

　　国家税务总局纳税服务司司长 沈新国：通过不断优化完善，已实现了新能源汽车车辆购置税和车船税优惠政策目录式管理，符合优惠条件的车辆目录嵌入征管系统，信息系统自动判断甄别，极大地方便了纳税人享受政策红利。

　　为巩固和发展我国新能源汽车产业优势，今年6月，财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，明确新能源汽车车辆购置税减免政策再延长4年，即延长至2027年12月31日。

　　(总台央视记者 李厦 王瑄)

(责编：王连香、李楠桦)
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