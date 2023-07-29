《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票首发
2023年07月29日09:24 | 来源：光明日报
小字号
原标题：《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票首发
28日，《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票暨首日封全国首发仪式在成都大运会大运村举行。
本次发行的《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票一套两枚，由四川本土邮票设计师沈嘉宏设计。该套纪念邮票分别展现了成都大运会会徽、吉祥物“蓉宝”形象，并配以由太阳神鸟金饰与大运会会徽融合演变而来的“太阳纹”图形，呈现天府文化及大运会体育运动的力量之美、速度之美、韵律之美。
28日起，《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票及相关邮品将陆续在各邮政网点、成都大运会特许商品零售店等展示、售卖。（记者杨华）
(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 6月金融市场运行情况：发行各类债券63377.8亿元
- 人民网北京7月29日电 （黄盛）中国人民银行日前发布的2023年6月份金融市场运行情况显示，6月份，债券市场共发行各类债券63377.8亿元。国债发行8299.4亿元，地方政府债券发行8302.3亿元，金融债券发行8108.2亿元，公司信用类债券1发行13417.1亿元，信贷资产支持证券发行267.7亿元，同业存单发行24746.1亿元。…
- 评论
- 关注