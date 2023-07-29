原标题：《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票首发

28日，《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票暨首日封全国首发仪式在成都大运会大运村举行。

本次发行的《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票一套两枚，由四川本土邮票设计师沈嘉宏设计。该套纪念邮票分别展现了成都大运会会徽、吉祥物“蓉宝”形象，并配以由太阳神鸟金饰与大运会会徽融合演变而来的“太阳纹”图形，呈现天府文化及大运会体育运动的力量之美、速度之美、韵律之美。

28日起，《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票及相关邮品将陆续在各邮政网点、成都大运会特许商品零售店等展示、售卖。（记者杨华）

(责编：王连香、李楠桦)

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