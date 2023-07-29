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欧盟谋求AI监管领域主导权

2023年07月29日10:21 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：欧盟谋求AI监管领域主导权

欧盟近来在人工智能(AI)监管领域频频发力，相继发起人工智能伦理讨论、推进人工智能立法并主动寻求对外拓展。欧盟谋求AI监管领域主导权的目标能实现吗？

争取制定全球标准

路透社日前报道称，欧盟正在开展“游说闪电战”，希望说服亚洲国家“承认欧盟在AI监管领域的领先地位”，使欧盟《人工智能法案》成为AI监管领域的全球标准。目前，欧盟及成员国已派出官员与印度、日本、韩国、新加坡和菲律宾等至少10个亚洲国家就AI监管问题进行了商谈。

6月14日，欧洲议会以压倒性多数的投票结果通过欧盟《人工智能法案》草案。该法案对AI系统进行风险分类，限制深度伪造，并对ChatGPT等生成式人工智能提出了更高透明度的要求。

“欧盟在推进AI立法方面迈出重要一步。欧盟正在争取制定全球标准，对生成式人工智能等技术设置‘护栏’。”《纽约时报》称。

负责该法案工作的欧洲议会意大利议员布兰多·贝尼菲也表示，欧盟立法者将为世界其他地区构建“负责任的AI”“设定路径”。

欧盟此前就已开始在AI监管领域进行布局。2019年4月，欧盟委员会发布人工智能伦理准则，列出了评价“可信赖人工智能”的7项标准。2020年2月，欧盟出台《人工智能白皮书》，提供多种政策选项，促进AI在欧盟的运用。2021年4月，欧盟委员会提出《人工智能法案》草案，此后欧洲议会和欧盟理事会就此进行了多轮讨论和修订，并在ChatGPT等生成式人工智能出现后对原草案内容进行了调整。2022年9月，欧盟委员会发布《人工智能责任指令》提案，拟就AI造成的损害设定赔偿规则。

德新社报道称，按照欧盟立法程序，接下来，欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会将开展三方会谈，确定《人工智能法案》的最终条款。

展现数字治理领域雄心

分析指出，欧盟在AI监管领域的主动出击，展现了欧盟在数字治理领域的雄心。

“欧盟希望其监管规则成为‘黄金标准’，希望科技巨头采纳欧盟的新规则作为其全球运营框架。”英国《卫报》称。

《华盛顿邮报》称，欧盟的举措巩固了其作为科技监管领域全球领导者的地位。新立法将增加欧盟针对硅谷公司的监管工具。“如果法案通过，欧盟的规则可能会影响世界各地的政策制定者。”

“无论是前期发起对AI伦理的讨论，还是通过立法推进规则制定，欧盟在AI监管领域的行动都较为领先。”中国社会科学院欧洲研究所副研究员杨成玉表示，欧盟一直希望扮演全球“规范性力量”的角色，在制定欧盟内部规则后，通过多边渠道，将自身规则推广为全球标准，形成“布鲁塞尔效应”。在AI监管领域，欧盟也希望延续这一做法，在欧盟内部率先巩固AI监管体系，并通过与伙伴国家合作，将欧盟规则向全球推广，谋求AI监管领域的主导权。

“欧盟在数字规则方面的一系列主动出击，与欧盟增强‘数字主权’、追求战略自主的理念一脉相承。”复旦大学中欧关系研究中心副研究员严少华表示，欧盟正在推进的《人工智能法案》是世界上第一部全面的AI监管法案，也是继《通用数据保护条例》《数字服务法案》和《数字市场法案》之后，欧盟在数字监管领域推出的另一部重磅法案。欧盟希望复制《通用数据保护条例》在塑造全球隐私保护规则方面的成功经验，把AI监管的欧盟标准提升为全球标准，引领AI监管领域的全球规则制定。

欧盟的目标还在于弥补自身劣势。

严少华表示，目前，欧盟在全球AI相关技术和产业方面缺乏比较优势，因此，欧盟试图在AI监管领域发挥“规范性力量”，抢占制定监管规则的优先权。

“欧盟已经意识到自身在AI领域先发优势不足，因此，希望拿出强有力的监管方案，在规则标准上打造优势。”杨成玉说。

能否实现“布鲁塞尔效应”

在AI监管领域，欧盟能否实现其期待的“布鲁塞尔效应”？

“当前，世界各国日益重视AI引发的风险，对AI进行监管的共识在增强，这种国际环境有利于欧盟推进AI监管立法。而且，欧盟内部的多样性使欧盟内部规则有转化为全球标准的潜质，欧盟自身在技术监管和全球规则的塑造方面也有大量成功经验。此外，由于科技界不希望多种监管标准并行，欧盟一旦率先批准《人工智能法案》，企业料将积极游说和推动其他监管规则与之趋同，这反过来又会加强欧盟在AI监管领域的话语权。”严少华说。

“AI监管领域尚未形成通行的国际标准，欧盟擅长进行议程设置和标准制定，这有利于其抢占国际规则制高点。”杨成玉说。

不过，挑战也不少。欧盟面临的首要挑战就是维持创新和监管间的平衡。

据欧洲新闻电视台报道，斯坦福大学最近的一项研究表明，包括谷歌PaLM2和OpenAI公司GPT—4在内的大多数人工智能模型都不符合欧盟《人工智能法案》的要求。该法案可能给科技企业施加更多合规义务。“科技企业认为，监管过度可能给AI戴上‘枷锁’。”英国《金融时报》称，近期，西门子、空客、雷诺、喜力等超过150家知名企业的高管联合给欧盟委员会、欧洲议会和欧盟成员国致公开信，表达担忧：“欧盟拟议的规则将对AI模型进行严格监管，这会给参与AI开发的企业带来更高成本和过重负担，从而危及欧洲竞争力和欧盟推崇的技术主权。”

合作伙伴的态度也是未知数。路透社报道称，针对欧盟日前发出的AI监管合作邀请，不少亚洲国家“反应冷淡”，新加坡和菲律宾方面表示将会“观望”，日本方面则表示更倾向于宽松的规定。

技术和产业方面的相对劣势也可能削弱欧盟AI监管的“后劲”。“目前，欧盟在AI基础研发、数字市场等方面的竞争力相对不足。在与AI发展密切相关的芯片领域，欧盟也缺乏相应的先进制造能力。这都可能对欧盟在AI监管领域的长远布局构成挑战。”杨成玉说。

据欧盟发布的《2030数字指南针：欧洲数字十年之路》报告，全球数字技术大都在欧盟以外的地区开发，90%的欧盟数据由美国企业管理，只有不到4%的科技企业来自欧盟，而欧盟地区制造的芯片只占欧盟市场的10%。

“AI发展日新月异，AI监管规则也需要与时俱进。欧盟需要在AI领域进行大量的技术积累和人才储备。目前看来，欧盟的准备并不充足。”严少华说。

林子涵

(人民日报海外版)

(责编：王连香、李楠桦)
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