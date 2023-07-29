人民网北京7月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月29日10时18分，随着中欧班列（义乌—马德里）从义乌西站开出，今年以来中欧班列累计开行达10000列，较去年提前22天破万列，累计发送货物108.3万标箱，同比增长27%，呈现量质齐升的良好态势。

国铁集团货运部负责人介绍，疫情平稳转段后，我国外贸保持稳中向好态势，跨境货物运输需求旺盛，中欧班列具有全天候、大运量、绿色低碳、畅通安全等比较优势，受到沿线各国客户青睐。国铁集团认真贯彻落实党中央部署要求，发挥战略通道作用，保障中欧班列稳定畅通，开行规模稳步扩大，运行品质和效率不断提升，辐射效应显著增强，有力保障了国际产业链供应链安全稳定，为畅通国内国际双循环、促进沿线地区和国家经济社会发展、服务高质量共建“一带一路”注入强劲动力。

中欧班列从义乌西站开出。国铁集团供图

一是通道能力稳步增长。完成一批铁路口岸及后方铁路通道补短板项目，提升中欧班列通道运输能力，二连浩特铁路口岸宽准轨接发列车线路增加至30条，实现宽轨场、准轨场、换轮库、边检场“四场合一”，提升了作业效率；满洲里口岸新建国际货场投用，中欧班列日换装能力由420标箱提升到840标箱。同江铁路口岸首开中欧班列，与满洲里、绥芬河形成口岸集群，进一步提升了中欧班列东通道运输能力。加强中欧班列枢纽节点建设，西安国际港站货物装卸线路由19条增至29条，改造12条货物线，具备直接发车功能，装卸能力提升30%；沈阳蒲河站今年3月正式投入运营，具备每年1500列中欧班列作业能力，并首次探索铁路与海关共享安检设施。积极探索中欧班列跨越黑海、里海南通道线路开发，推进境外通道多样性建设，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

二是运输时效保障有力。中国境内目前已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条，铁路部门优化中欧班列运输组织，灵活调整作业流程，补强设备设施和作业人员，对中欧班列优先承运、优先装车、优先挂运，确保安全稳定高效运行；各大铁路口岸站对中欧班列实行优先办理，与海关、边检强化沟通协调，提升口岸通关效率。扩大全程时刻表中欧班列开行规模，西安至德国杜伊斯堡双向线路由每周1列加密为2列，运行时效稳定在12天。新增成都至波兰罗兹双向线路、德国杜伊斯堡至西安回程线路全程时刻表中欧班列，运行时间均压缩5天以上，受到市场广泛欢迎。乌鲁木齐局集团公司与哈萨克斯坦铁路部门建立定期口岸铁路运输会商机制，提前通报双方列车开出、查验及到达时刻，提升口岸交接车效率。

三是服务品质持续提升。中欧班列客户服务中心持续提升国际铁路物流品质，为客户提供全天候业务咨询、应急处置、全程保险等服务。加强中欧班列信息集成平台建设，实现中欧班列开行信息自动采集、开行计划管理、货车追踪、安全装载自动检测等功能，进一步提升了中欧班列信息化管理水平。适应客户多样化运输需求，发展中欧班列冷链运输，可快捷装运荔枝、龙眼、香蕉、火龙果等经济作物，广东面膜、上海唇膏等商品也可搭乘中欧班列冷链车厢，快速前往欧洲。为客户提供定制化服务，山西开行的中欧班列将大同的药品、忻州的法兰、朔州的陶瓷、晋中的玻璃器皿、吕梁的核桃等特色产品送出国门、走向世界。今年以来，中欧班列运输的新能源整车及配件、高端机械设备、智能手机等高附加值、高科技产品占比明显增加，玩具、棉纱、茶叶等定制班列也大量开行。

四是辐射带动效应日益凸显。目前，中欧班列运输服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，有效扩大了中国与沿线各国经贸往来，深化了国际产能合作，加速了要素资源跨国流动，辐射带动效应日益凸显。江西赣州开行的中欧班列，让赣州市南康区家具厂跨境业务成倍增长，吸引和带动格力电器、大自然家居、美克家居等企业落户南康。广西柳州今年以来始发的中欧班列货物中，重型机械占97%以上，助力“广西制造”国际竞争力不断提升。西班牙马德里是欧洲最大的小商品集散地，义乌至马德里的中欧班列将越来越多种类丰富、品质有保障的中国商品运抵西班牙，马德里逐步成为欧洲、非洲乃至拉丁美洲国家客户的主要进货地之一。

下一步，国铁集团将认真贯彻党中央决策部署，坚持共商共建共享原则，加强国际铁路合作，紧密对接跨境货物运输需求，保障中欧班列稳定畅通，为稳住外贸外资基本盘、推动共建“一带一路”高质量发展作出更大贡献。

(责编：王连香、吕骞)

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