人民网北京7月31日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，7月29日以来，河北中南部和东部、北京大部、天津、山西中东部、河南大部、山东中西部及半岛北部等地出现了大到暴雨，北京中南部、河北中南部和东北部、河南北部、山西东部、山东西部等地部分地区大暴雨、河北中南部、北京西南部、河南北部等地部分地区特大暴雨（过程累计降雨量250至998.1毫米），大部地区最大小时雨强20至50毫米，局地超过80毫米。中央气象台7月31日06时继续发布暴雨红色预警和强对流天气黄色预警。

预计未来三天，京津冀及黑龙江、吉林等地部分地区有暴雨灾害中高风险。

强降水为何“滞留”京津冀？

受台风“杜苏芮”残余环流影响，自7月29日开始，华北、黄淮一带的降水逐渐铺展。

中央气象台首席预报员方翀表示，此轮降水以稳定性降水为主，具有持续时间长、累计雨量大、致灾风险高等特点。台风“杜苏芮”残余环流于29日夜间进入河南，继续北上。京津冀东部海上有副热带高压盘踞西伸，西部则存在一个高压脊逐渐东移，29日晚京津冀东西部两个高压打通，在华北北部形成“高压坝”，拦截住“杜苏芮”北上的脚步。

方翀认为，“杜苏芮”在华北到黄淮一带的停留时间增长，导致过程持续时间长、累计雨量大。以北京为例，间歇性强降水过程将持续至8月2日早上，持续时间可能会超过70小时。

“‘杜苏芮’本身携带了大量水汽，补给也很充足——其东侧存在的副热带高压使得二者之间气压梯度很强，京津冀地区东风、东南风显著增强，水汽一路畅通无阻向北输送。”方翀说，“位于西太平洋上的台风‘卡努’已成气候，较强的东南风会远距离将‘卡努’附近的水汽源源不断地输送到华北平原。两条水汽通道带来不同寻常的水汽条件，因此降水量极大。”

这次降水虽达不到强对流天气的猛烈程度，但决不能掉以轻心。气象专家提醒，公众需关注临近预报预警，及时根据雨情、汛情变化采取相关防御措施，避免前往山区、河道、地质灾害隐患区等危险地区，车辆出行绕开交通气象灾害风险较高路段，注意谨慎驾驶，避免涉水。

水利部启动洪水防御Ⅱ级应急响应

7月31日08时至8月1日08时，河北大部、北京、天津、山西东部等地有大到暴雨，黑龙江西北部、河北中部、北京东南部、天津、四川东南部、重庆西部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气。

受强降雨影响，7月31日11时，海河流域永定河水系永定河三家店水文站流量涨至622立方米每秒，大清河水系拒马河张坊水文站流量涨至1610立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，分别编号为“永定河2023年第1号洪水”和“大清河2023年第1号洪水”。鉴于海河流域子牙河水系、永定河水系、大清河水系均出现编号洪水，经综合分析研判，依据水利部《全国流域性洪水划分规定（试行）》，海河流域发生流域性较大洪水。

水利部维持京津冀洪水防御Ⅱ级应急响应，目前10个工作组正在北京、天津、河北等省（直辖市）防汛一线指导地方做好洪水防御工作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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