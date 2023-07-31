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中钢协：上半年钢铁产量同比增长 钢铁行业运行总体平稳

2023年07月31日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者杜燕飞）“今年初以来，我国经济呈现回升向好态势，钢铁行业展现出巨大的发展韧性。但在复杂的市场形势下，钢铁行业也面临不少困难挑战，行业总体利润同比下降且持续处于较低水平。”中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）会长谭成旭在中钢协六届六次理事（扩大）会议上表示，下半年，钢铁行业将固底板、补短板、锻长板，推动行业经济运行持续好转、质量效益持续提升、风险隐患持续化解、内生动力持续增强。

上半年钢铁产量和钢材出口量均同比增长

“今年以来，我国经济持续回升向好，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，基础设施建设投资同比增长7.2%，其中公路、铁路、水利投资均保持较高增速，为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。”谭成旭表示，上半年，全国钢产量、钢材出口量均同比增长，钢铁行业为我国经济恢复向好作出了贡献。

钢铁产量同比增长。据国家统计局公布的数据，上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。上半年，我国粗钢表观消费量同比下降1.9%，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢等持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。

钢材出口大幅增长。据海关总署统计，上半年，我国出口钢材4358万吨，同比增长31.3%；进口钢材374万吨，同比下降35.2%。但钢材出口价格同比下降。上半年，我国钢材出口均价为每吨1075美元，同比下跌24.7%；进口均价为每吨1718美元，同比上涨10.2%。

钢材价格同比下降。据中钢协监测，上半年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降15.4%。上半年，CRU钢材综合价格指数平均为234.4点，同比下降24.5%。

进口矿价处于较高水平。上半年,全国进口铁矿石5.76亿吨，同比增加7.7%；进口均价为每吨114.5美元，同比下降11.7%。尽管原燃料采购成本重心有所下移，但成本降幅小于钢价降幅。

受此影响，上半年，重点统计会员钢铁企业营业收入为3.19万亿元，同比下降5.56%，营业成本同比下降3.06%，收入降幅大于成本2.5个百分点；利润总额330亿元，同比下降68.8%。

“从钢铁生产与消费总量看，供给强于需求，钢材价格降幅大于成本降幅，不同区位、不同品种企业之间经营分化持续，钢铁行业整体效益下滑明显，经营面临较大挑战。”谭成旭表示。

预计全年钢材消费小幅下降

“展望下半年，随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现，预计制造业将保持平稳发展；基础设施建设将继续发力；房地产行业下滑逐步趋稳，需求将在减量后实现新的平衡。进出口方面，考虑到前期接单情况及人民币贬值影响，预计下半年钢材出口量增幅将收窄，进口量将保持低位。”谭成旭说，整体来看，预计2023年钢材消费有小幅下降趋势。

在谭成旭看来，钢铁行业高质量发展的基础是保障行业的平稳运行，行业平稳运行的关键在实现供需动态均衡。虽然目前市场的主要问题出在钢铁需求侧，但现实解决方案在钢铁供给侧。要在产能摸底调研的基础上，研究创建适应新发展环境的，既有能耗、碳排放政策约束又有行业自律、政府监督的符合市场规律的产能治理新机制，加快推动实施。

在资源安全保障方面，谭成旭强调，尽管目前铁矿石价格高位回落，但仍属高位运行，企业经营平稳运行带来挑战。钢铁行业要推进实施“基石计划”，筹划“基石计划”升级版，研究与钢铁生产低碳流程变革相匹配的资源保障体系建设，建立集“找矿、建设、运营”为一体的全生命周期铁矿石战略保障机制。

绿色低碳发展也是钢铁行业重点工作。上半年，鞍钢下线全国首卷汽车用低碳排放热成形钢，其生产工艺可减碳50%以上；河钢全球首例120万吨氢冶金工程示范项目一期工程成功；八钢高炉富氢碳循环技术商业化示范项目主体工程改造启动；首钢实现降碳30%以上低碳汽车板镀层产品批量生产……

谭成旭表示，上半年，钢铁行业重点工序能效对标数据填报系统正式发布。在此基础上，要加快构建能耗数据治理体系，提升碳排放统计核算能力，加强钢铁行业EPD（环境产品声明）平台的持续建设和规范管理，并鼓励钢铁企业积极参与EPD评估，量化钢铁产业链上下游环境绩效信息，推动钢铁行业EPD平台的行业互认和国际互认。同时，持续跟踪低碳共性技术项目进展，动态更新钢铁极致能效工程技术清单、能力清单和政策清单。结合国际市场对钢铁产品碳绩效披露的新要求，开展“低碳排放钢”标准研究。

(责编：孙红丽、吕骞)
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