人民网记者 乔雪峰

经济发展，交通先行。交通运输行业是国民经济发展的重要组成部分，对经济社会发展起着坚实的保障作用，被喻为经济发展的“晴雨表”。

今年以来，我国交通运输经济运行呈现“持续恢复、整体好转”的特点，安全生产、保通保畅、加快建设交通强国具体工作等取得积极成效，为推动经济回升向好提供有力保障。

货运量持续增长、出行量加快恢复

上半年我国交通运输行业交出亮丽答卷

今年上半年，我国交通运输行业完成营业性货运量259.3亿吨，完成营业性客运量43.2亿人次，完成交通固定资产投资1.83万亿元。

7月31日，交通运输部综合规划司副司长李传光在交通运输部新闻发布会上“晒”出了我国交通运输行业一组组亮丽的数据，并从四个方面详细介绍了上半年我国交通运输经济运行情况。

一是货运量持续增长。上半年，完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，其中，铁路、公路、水路、民航分别完成货运量25亿吨、190.1亿吨、44.2亿吨和328万吨，同比分别增长0.6%、7.5%、7.7%和6.4%。

二是出行量加快恢复。上半年，完成营业性客运量43.2亿人次，同比增长56.3%。全国完成城市客运量454.2亿人次，同比增长15%。完成高速公路小客车出行量117.8亿人次，同比增长39%，规模已明显超过疫情前同期水平。重庆东站上半年完成投资47亿元，占年度投资计划63%。厦门北高铁站目前站房内外部装饰装修全部完成，预计在今年9月底具备开通运营条件。广州东部公铁联运枢纽已基本实现国际班列每天一班开行，初步形成“交通＋物流＋产业”运产贸一体化发展格局。

三是港口货物吞吐量较快增长。上半年，完成港口货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%，其中，内、外贸吞吐量同比分别增长7.6%和8.9%。集装箱吞吐量保持增长、完成1.5亿标箱，同比增长4.8%。

四是交通投资高位运行。上半年，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%。分方式看，铁路完成投资3049亿元，同比增长6.9%；公路完成投资13830亿元，同比增长8.9%，其中，高速公路、普通国省道、农村公路同比分别增长7.5%、13.6%和9.8%；水路完成投资936亿元，同比增长26.7%；民航完成投资462亿元，同比增长0.2%。

谈到如何部署下一步工作时，李传光表示，交通运输部将将按照党中央、国务院决策部署，认真落实推动经济持续回升向好各项政策措施，毫不放松抓好交通运输安全稳定工作，切实保障物流供应链稳定畅通，落实加快建设交通强国具体任务，深入推进全球交通合作，全力扩大交通有效投资，扎实推动交通运输高质量发展，将主题教育成效转化为奋力加快建设交通强国的强大动力，努力当好中国式现代化的开路先锋。

我国持续扩大交通运输有效投资

为扩内需、稳增长、惠民生提供有力支撑

“扩大交通有效投资是宏观经济扩内需、稳增长的现实需要，也是交通运输补短板、调结构的务实举措。” 李传光表示，今年以来，我国持续扩大交通运输有效投资，一批交通重大工程项目建设不断刷新进度，现代化高质量国家综合立体交通网加快构建，为扩内需、稳增长、惠民生提供有力支撑。

谈到上半年交通重大工程建设进展情况，李传光指出，上半年交通运输部会同财政部累计安排中央车购税资金3049.4亿元支持地方公路水路建设，带动交通项目加快建设。今年以来，对前期工作条件成熟的124个公路水路重点项目出具工可批复文件或资金安排意见，涉及总投资5013亿元。批复18个重点公路项目设计方案，涉及总投资2235亿元。此外，交通运输部还加强对交通强国重大工程、国家公路省级瓶颈路段、川藏铁路配套公路等重点项目跟踪指导和督促协调，保障项目顺利实施。

综合枢纽方面，重庆东站上半年完成投资47亿元，占年度投资计划63%。厦门北高铁站目前站房内外部装饰装修全部完成，预计今年9月底具备开通运营条件。广州东部公铁联运枢纽已基本实现国际班列每天一班开行，初步形成“交通＋物流＋产业”运产贸一体化发展格局。

公路方面，上半年，全国新开工高速公路和普通国省干线公路项目170个、5750公里，项目总投资3626亿元。京雄高速北京段京雄大桥合龙，为年内京雄高速全线通车奠定了坚实基础；深中通道沉管隧道顺利完成最后管节及最终接头的浮运安装，海底隧道实现高精度合龙；黄茅海通道海上主塔全部封顶。

水运方面，平陆运河全线动工建设；安徽引江济淮航运工程正加快向今年10月份全面通航目标迈进；上海洋山港深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程等一批重大项目建设加快，海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程开工。还有一批项目通过了竣工验收，比如长江上游九龙坡至朝天门河段、中游宜昌至昌门溪段、下游芜裕河段的航道整治工程竣工验收并正式投入运行；京杭运河浙江段三级航道实现全线通航。

“这些交通重大工程建设为促进我国有效投资打下坚实基础。” 李传光指出，下一步，交通运输部将继续以联网补网强链为重点，持续推进交通重大项目建设，强化相关政策支持，为服务扩大内需，助力我国经济平稳运行贡献力量。

打造具有知名度和影响力的旅游公路

推动公路与旅游融合高质量发展

7月的河南省郑州登封市，游人如织。行驶在全长33.4公里的环嵩山旅游公路上，地形错落有致、特色景致连绵不断，山路变成了“畅、洁、绿、美、安、舒”的文化景观路，让游客沉浸在“山美景美路更美”的体验中。

路路皆景，景景通路。环嵩山旅游公路串联起中岳庙、太室山、少林寺等10余个主要旅游景点和4个高速公路出入口。全线设有慢行系统、游人观光系统、绿化景观系统、停车服务系统和公交停靠系统，不仅有效整合了当地丰富的旅游资源，而且提高了旅游景区与市区间的交通转换能力。如今，这条“山、路、林、城”相互交融的景观大道，已经成为郑州交旅融合发展的新标杆。

当前，我国公路设施在加快补短板、强链条的同时，还呈现出数字化转型和交旅融合的新趋势。对此，交通运输部公路局副局长郭胜在新闻发布会上表示，交通运输部历来重视交通运输与旅游融合发展，联合有关部委先后印发了《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》，今年还发布了《关于加快推进城乡道路客运与旅游融合发展有关工作的通知》等文件，指导地方在规划设计、运营管理、运输服务各个阶段服务群众出行、服务旅游业发展。

郭胜指出，在规划设计阶段，指导地方统筹考虑交通、游憩、购物等旅游要素和旅游资源开发，构建“快进”“慢游”的综合旅游交通网络，在完善公路服务区、停车区的同时，积极将观景台、旅游标志标牌等设施与交通基础设施统一规划、设计。

在建设阶段，指导各地加快干线公路与景区公路连接线以及相邻区域景区之间公路建设，在有条件的地区形成旅游环线；因地制宜建设旅游风景道，结合沿线景观风貌和旅游资源，打造具有通达、游憩、体验、运动、健身、文化、教育等复合功能的主题线路。支持红色旅游公路建设，支持通往少数民族特色村寨、风情小镇等旅游景点的乡村旅游公路建设。

在运营阶段，指导地方结合地方特色因地制宜在高速公路服务区增设休憩娱乐、物流、旅游信息和特色产品售卖等服务功能，设置房车车位、加气站和新能源汽车充电桩等设施，推动高速公路服务区向交通、生态、旅游、消费等复合功能型服务区转型升级，建成一批特色主题服务区。通过多年的建设，形成了如新疆独库公路、贵州平塘特大桥、江苏阳澄湖服务区等一批交旅融合项目，地方依托公路打造形成了G219、G318、甘青环线等网红公路。

郭胜表示，当前交通运输部正会同相关部门，共同研究推动旅游公路高质量发展，初步考虑通过设施建设提质、服务水平提升、路域环境优化、融合发展创新和技术支撑强化等举措，以“公路主体工程+旅游”“桥梁+旅游”“服务区+旅游”等多种形式，努力打造更多具有知名度和影响力的旅游公路，推动公路与旅游融合高质量发展。

71个试点单位开展378项试点任务

交通强国建设试点工作取得阶段性成效

7月初，交通运输部在山东济南召开了交通强国建设试点工作推进会，扎实推进《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》以及“十四五”系列交通规划和加快建设交通强国五年行动计划落地实施，总结试点经验，推动重点领域探索创新，部署下一步试点工作。

发布会上，李传光就交通强国建设试点总体进展情况进行了详细介绍，他指出，自2019年底以来，交通运输部把试点作为推动加快建设交通强国的重要举措，围绕“一流设施、一流技术、一流管理、一流服务”4大领域，组织开展了交通强国建设试点工作，取得了阶段性成效。

一是覆盖范围广泛。共组织71个试点单位开展了378项试点任务，涵盖全国37个地方交通运输主管部门，中远海运、招商局集团等11个大型企业，北京交通大学、同济大学等11所高等院校，中国船级社、部规划研究院等12个部属单位，并带动了各方面约360个单位参与。目前，有237项试点任务按要求取得阶段性成果，占试点任务总数的63％。

二是机制不断完善。印发试点任务分工方案、试点工作管理办法，加强试点工作指导。35个地方交通运输部门建立了加快建设交通强国的领导机制，其中30个由地方党委或政府领导牵头负责。11家大型企业、7所高校、11家部属单位建立了试点工作领导机制，大部分由主要负责同志担任领导小组组长。

三是成果不断涌现。通过先行先试，实施了一批具有较强影响力的重大工程，形成了一批政策文件、标准规范、技术指南、数据平台、创新举措、典型经验等方面的试点成果。

四是带动作用显现。在试点工作带动下，加快建设交通强国各项工作取得显著成效，综合立体交通网加速成型，交通装备水平持续提升，综合运输服务能力大幅提高，交通科技“硬核”力量进一步增强。例如， C919国产大飞机上半年正式投入商业运营，首艘国产大型邮轮开启试航，国铁集团、中车集团等攻克高速铁路、重载铁路、高速磁悬浮等一系列交通装备核心技术，实现完全自主可控。

李传光在发布上指出，下一步，交通运输部将研究进一步扩大试点范围、创新试点内容，完善试点支持政策和激励机制，有力有序推进试点任务实施，建立可复制、可应用、可推广的成果清单，促进试点成果转化为加快建设交通强国的实际效能。

(责编：孙红丽、吕骞)

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