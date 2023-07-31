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市场监管总局公布施行新版肉制品生产许可审查细则

2023年07月31日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，为了加强肉制品生产许可审查工作，28日，市场监管总局公布了行政规范性文件《肉制品生产许可审查细则（2023版）》（以下简称《细则》），并于公布之日起施行。

《细则》对肉制品进行了梳理归类，包括热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品和可食用动物肠衣。

《细则》对肉制品生产场所进行了规定，要求厂区、厂房和车间、库房要求应符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）中生产场所相关规定；企业应根据产品特点及工艺要求设置相应的生产场所。同时要求，生产车间应具有足够空间和高度，满足设备设施安装与维修、生产作业、卫生清洁、物料转运、采光与通风及卫生检查的需要。

同时，《细则》还要求，肉制品生产企业应具有与生产产品品种、数量相适应的生产设备设施，性能和精度应满足生产要求，便于操作、清洁、维护。

在食品添加剂方面，《细则》要求，应明确产品在《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760）“食品分类系统”的最小分类号。生产过程中应按照GB 2760以及国务院卫生行政部门相关公告的要求使用食品添加剂。

在管理方面，《细则》要求，企业应建立并执行食品安全追溯制度。如实记录原料采购与验收、生产加工、产品检验、出厂销售等全过程信息，实现产品有效追溯。同时，还要建立并执行食品安全自查制度，建立并执行不合格品管理及不安全食品召回制度。

(责编：孙红丽、吕骞)
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