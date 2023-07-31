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北京、河北省（市）地质灾害防御Ⅳ级响应提升为III级响应

2023年07月31日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （王绍绍）据自然资源部地质勘查管理司消息，经气象部门最新预报和部地质灾害技术指导中心综合研判，北京、河北局部发生地质灾害的风险很高。

根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》(自然资办函〔2020〕1723号)，自然资源部决定于 2023年7月31日14时将北京、河北省(市)的地质灾害防御Ⅳ级响应提升为III级响应，并派司局级同志带队的工作组赴两地指导工作。

自然资源部要求，上述省(市)自然资源主管部门增强风险意识和忧患意识、强化底线思维和极限思维，高度重视本轮强降雨过程地质灾害防范应对，采取进一步行动，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、临灾避险、防御力量预置和值班值守、信息报送等工作。

自然资源部相关负责人表示，中国地质调查局、部地质灾害技术指导中心加强组织协调、趋势分析、会商研判，有关情况及时报告。

(责编：孙红丽、吕骞)
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