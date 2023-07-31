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全国工商联发布法治民企报告（2022-2023）

民营企业合规经营理念不断增强 内部风险防范意识显著提升

2023年07月31日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者夏晓伦）7月31日上午，在第五届民营经济法治建设峰会上，全国工商联副主席方光华发布了法治民企报告（2022-2023）。报告显示，民营企业诚信守法与合规经营理念不断增强，内部腐败治理和风险防范意识显著提升。

报告显示，民营企业的产权保护意识日益增强，有95.51%的企业通过和解、调解、仲裁或诉讼等途径解决产权纠纷。企业管理法治化水平得到有效提升，有81.26%的企业每年开展法治宣传，有87.62%的企业能及时有效地处理投诉，有91.91%的企业拥有基本完善的合同管理制度，有96.45%的企业能够执行国家劳动工时和休息休假制度。民营企业重视合规管理建设，超八成的企业已建立合规管理体系，相关合规部门或合规岗位能够参与企业发展和运营决策。

报告提出，法治民企建设仍需发力，民营企业法务及合规队伍建设有待加强，企业合规管理面临成本高、人才缺乏等难点，产权保护需求多样化亟待满足，内部腐败防治仍面临机制不完善、法治不健全等挑战。

   报告指出，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对推动建设法治民营企业提出要求，需要外优法治环境、内强合规筋骨。一是共育企业法治文化。把法治文化融入到企业经营管理人员和员工日常行动中，在潜移默化中提升依法治企水平。二是共推企业合规管理。营造企业合规环境，构建合规管理体系，将合规理念贯穿企业发展全过程和各环节。三是共筑内部腐败防线。共同维护公开公平公正的市场竞争与交易秩序，净化内部腐败土壤，携手依法保护民营企业产权和企业家权益。四是共强企业法务队伍。不断探索法务队伍选聘和培养机制，加强民营企业法律服务力量供给。五是共促和谐劳动关系。深化和谐劳动关系创建，做好推动企业与职工协商协调的引导和服务。

(责编：孙红丽、吕骞)
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