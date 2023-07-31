人民网北京7月31日电 （记者孙红丽）7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在会上表示，商务部将今年定为“消费提振年”，目前已经压茬推出了全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季等5大主题活动和31个消费场景，指导全国各地区、协会和企业一道开展了丰富多彩的消费促进活动。通过这些活动，拓宽了消费场景，营造了消费氛围，改善了消费条件，为今年上半年社会消费品零售总额8.2%的增长作出了积极贡献。

徐兴锋介绍，下一步，商务部将继续坚持“政策+活动”双轮驱动，围绕发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，突出政府搭台、企业唱戏、百姓受益，进一步做实做细“消费提振年”。具体有以下几点：

一是更准聚焦重点领域。汽车、家居、电子产品消费等重点领域要推进政策落实，组织相应的家居焕新消费季、百城联动汽车节、千县万镇新能源汽车下乡等活动。

二是更加充实活动内涵。各地结合地域特色、时令特点，突出场景创新，不断丰富活动内容。目前，正在开展全国暑期消费季，各地配套开展了一些非常有特点的活动，比如青岛的国际啤酒节，北京即将开展的8·8体育节，重庆的不夜生活节等活动，充分满足了居民消夏避暑、户外运动、夜间生活等消费需求。

三是更深推进跨界融合。下一步，要推出健康消费、秋日暖居、欢乐跨年等特色场景。同时，鼓励各地方积极开展一些创新实践，打造特色活动名片。

四是更好发挥展会作用。展会具有非常独到的促进供需对接、引领消费趋势的作用。下一步，商务部将会同各方继续办好第六届进博会、酒博会、糖酒会、绿色食品博览会等重点展会。同时，鼓励地方、引导地方把这些展会延伸为城市盛会，扩充美食节、生活节、艺术市集等场景，便利老百姓生活。

五是更广集聚各方合力。将继续强化央地联动，加强区域合作，动员协会、企业、机构、电商平台等多方参与，实现资源优势互补，提升“消费提振年”活动的影响力和带动力。今年9月份，商务部将会同四川省共同启动全国金秋购物节，以及四川当地的国际熊猫消费节，推动形成“金九银十”的消费新热潮。

(责编：孙红丽、吕骞)

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