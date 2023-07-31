人民网北京7月31日电 （欧阳易佳）“按照‘成熟一个、设立一个’的原则，指导相关候选区完善设立条件，积极稳妥推进新的国家公园设立工作。”7月31日，国家林草局举办第三季度新闻发布会，国家林草局国家公园中心主任田勇臣介绍了国家公园建设的有关情况。

田勇臣表示，国家林草局将稳妥推进新的国家公园创建设立，落实国务院批复的《国家公园空间布局方案》，联合财政部完善《国家公园设立指南》，指导山东、新疆等12个省区推进国家公园创建工作。

保护了80%以上的国家重点保护野生动植物 第一批国家公园保护成效显著

田勇臣表示，第一批国家公园保护成效显著。三江源、武夷山等国家公园生态系统的原真性完整性得到有效保护，旗舰物种种群数量得到恢复。

“我们在全国布局了49个国家公园候选区，总面积约110万平方公里，占陆域国土面积的10.3%，管辖海域11万平方公里。”田勇臣说，其中分布着5000多种陆生脊椎动物和2.9万种高等植物，保护了80%以上的国家重点保护野生动植物物种及其栖息地。

田勇臣介绍，三江源国家公园的林草覆盖率超过74%，藏羚羊种群数量恢复到7万余只。大熊猫国家公园保护了70%以上的野生大熊猫，打通了13个局域种群的生态廊道。东北虎豹国家公园旗舰物种数量持续增加，野生东北虎、东北豹已经超过50只和60只。海南热带雨林国家公园加强雨林生境的保护修复，海南长臂猿种群数量恢复至6群37只。武夷山国家公园近年来发现雨神角蟾、福建天麻等17个新物种。

推进国家公园法治建设 推动《国家公园法》尽快出台

国家公园建设惠及28个省400多个县，将形成56个民族共享国家公园生态福祉的宏大格局。

田勇臣表示，国家林草局将加强国家公园法治建设。主动配合有关部门，推动《国家公园法》尽快出台。

“《国家公园法》列入了国务院2023年度立法工作计划，年内预备提请全国人大常委会审议。”田勇臣说，“为了加强过渡期保护管理，国家林草局印发出台了《关于加强第一批国家公园保护管理工作的通知》《国家公园管理暂行办法》等文件，推动出台了《国家公园设立规范》《国家公园总体规划技术规程》等5项国家标准。”

田勇臣表示，下一步，将完善国家公园设立、建设、运行、管理、评估、监督等各环节的制度办法。指导相关省区出台国家公园地方性法规，实行“一园一法”。推动建立国家公园管理机构统筹、多部门联动的统一执法体制。探索联合执法、委托执法等多种模式。

推进国家公园高质量建设 讲好人与自然和谐共生的中国故事

通过建设国家公园，把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域保护起来，为子孙后代留下珍贵的自然资产。

田勇臣表示，推进第一批国家公园高质量建设。通过制定国家公园总体规划审查办法，严格审核第一批国家公园总体规划。指导各国家公园运用现代科技手段，构建“天空地”一体化监测体系。

田勇臣介绍，加快批复第一批国家公园总体规划，重点推动生态保护修复、监测监管、科普宣教、社区发展等工作。协调推进国家公园管理机构设置方案的批复和机构组建。充分发挥高校、科研机构和研究平台的作用，加强国家公园领域科技攻关，推进成果转化运用。

“东北虎豹国家公园管理机构将于近期完成组建，其余4个国家公园机构设置方案正在履行审批程序。”田勇臣说，“同时与中国科学院联合成立国家公园研究院，批准设立东北虎豹、海南长臂猿、亚洲象、穿山甲等研究中心，整合多方资源设立大熊猫国家保护研究中心。”

田勇臣表示，要加大国家公园宣传力度，提升宣传效果，加强与国际上其他国家的国家公园、生态保护组织等的交流合作，向世界展示中国国家公园建设和生物多样性保护的丰硕成果，讲好人与自然和谐共生的中国故事。

(责编：孙红丽、吕骞)

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