人民网北京7月31日电 （记者王震）7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，上半年，新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高；针对汽车消费细分市场，将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策。

李春临介绍，今年上半年，我国汽车产销量是1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，在一季度汽车产销同比下滑的情况下，二季度汽车产销明显恢复。其中，新能源汽车产销成为最大亮点。

从产销量来看，今年上半年新能源汽车产销分别完成了378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。从市场占有率来看，新能源汽车销量占全部汽车销量的比重已经达到28.3%，将近三成，比2022年提升了2.7个百分点。从保有量来看，截止到今年6月底，全国新能源汽车保有量超过1620万辆。

李春临表示，近期，中央政治局会议提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势。国务院常务会议也对新能源汽车产业发展作出了重要部署。现在已经出台了一系列有关新能源汽车消费和发展的政策措施，比如《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，比如《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等政策文件已经先后出台，同时，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，这些都为新能源汽车消费创造了良好的政策和市场环境。

(责编：王震、吕骞)

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