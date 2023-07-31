人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

发改委：上半年新能源汽车产销量、市占率、保有量均创历史新高

2023年07月31日17:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月31日电 （记者王震）7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，上半年，新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高；针对汽车消费细分市场，将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策。

李春临介绍，今年上半年，我国汽车产销量是1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，在一季度汽车产销同比下滑的情况下，二季度汽车产销明显恢复。其中，新能源汽车产销成为最大亮点。

从产销量来看，今年上半年新能源汽车产销分别完成了378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。从市场占有率来看，新能源汽车销量占全部汽车销量的比重已经达到28.3%，将近三成，比2022年提升了2.7个百分点。从保有量来看，截止到今年6月底，全国新能源汽车保有量超过1620万辆。

李春临表示，近期，中央政治局会议提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势。国务院常务会议也对新能源汽车产业发展作出了重要部署。现在已经出台了一系列有关新能源汽车消费和发展的政策措施，比如《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，比如《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等政策文件已经先后出台，同时，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，这些都为新能源汽车消费创造了良好的政策和市场环境。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：上半年新能源汽车产销量、市占率、保有量均创历史新高
　　人民网北京7月31日电 （记者王震）7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，上半年，新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高；针对汽车消费细分市场，将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策。…
全面推进国家公园高质量建设 国家林草局将设立新一批国家公园
　　人民网北京7月31日电 （欧阳易佳）“按照‘成熟一个、设立一个’的原则，指导相关候选区完善设立条件，积极稳妥推进新的国家公园设立工作。”7月31日，国家林草局举办第三季度新闻发布会，国家林草局国家公园中心主任田勇臣介绍了国家公园建设的有关情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部