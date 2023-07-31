人民网北京7月31日电 （记者王震）7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，加强农村消费市场建设，更好满足农村居民消费需求是《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）的重要内容之一。涉及到农村消费市场，发改委将从五方面进一步发力：

一是住房家居消费方面，要持续推进农房质量安全提升工程，开展绿色产品下乡活动，鼓励和引导有条件的地区对绿色智能家电下乡、家电以旧换新、绿色建材消费予以适当补贴。

二是农村物流方面，将着力推动畅通城乡商品双向流通渠道，比如大力发展农村直播电商、即时零售，推动电商平台和企业丰富面向农村居民的产品服务供给；完善县乡村三级快递物流配送体系，加快提升电商、快递进农村综合水平；建设村级寄递物流综合服务站，在有条件的乡村布设智能快件箱，增加农村零售网点密度，逐步降低物流配送成本。

三是推动特色产品进城方面，充分发掘农村资源禀赋和特点潜力，增加农村居民收入，才能持久繁荣农村消费市场。《措施》提出深入推进农村生产和农产品的“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志），通过“三品一标”拓宽特色农产品销售通道，引导各类平台持续加大消费帮扶力度，带动农民增收致富。

四是乡村旅游方面，乡村休闲文化市场潜力巨大，大有可为。《措施》提出要推广浙江的“千万工程”经验，实施文化产业赋能乡村振兴计划，提升乡村文旅设施效能，支持经营主体开发多样化产品业态。

五是乡村基础设施方面，当前，农村一些公共集市、农贸市场无论是卫生条件还是购物体验，都存在薄弱环节，农村消费设施条件相对滞后，乡亲们可能嘴上说“习惯了”“都这样”，但是行动上却越来越频繁地去城里购物。《措施》提出建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店，推动重点商贸街巷的改造升级，补齐农产品仓储保鲜冷链物流设施短板。

“我们希望通过一段时间的努力，随着上述政策措施的落地生效，农村消费软硬件环境能够得到有效改善，农村消费市场更加活跃、更有生机。”李春临说。

(责编：王震、吕骞)

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